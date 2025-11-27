BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da alışveriş tutkunlarının merceğinde. 28 Kasım 2025 Cuma günü geçerli olacak indirimlerle birlikte mağaza rafları yine avantajlı ürünlerle doluyor. Elektronikten mutfak ekipmanlarına, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat arayanların ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu haftanın BİM 28 Kasım Cuma fırsat kataloğu, hem çeşitliliği hem de bütçe dostu fiyatlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL, Thomson 55' 4K Ultra HD Google Tv 19.990 TL, Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL'den satılıyor. İşte BİM aktüel ürünler 28 Kasım kataloğu detayları.

BİM, 28 Kasım 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımlayarak yeni haftanın indirim fırsatlarını duyurdu. Oyuncaktan küçük ev aletlerine, elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine ve beyaz eşyaya kadar geniş bir yelpazede indirimli fiyatlar sunuluyor. İhtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılamak isteyen vatandaşlar, kataloğun detaylarını merakla araştırıyor. Peki 28 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimde? İşte merak edilen o liste.

BİM aktüel ürünler 28 Kasım kataloğu Thomson 55UG4S14 55" 4K UHD Google TV – 19.990 TL Casper VIA M40 6 GB / 128 GB Cep Telefonu – 6.490 TL Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın – 2.490 TL Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge – 5.490 TL Keysmart Semaver 2000 W – 1.950 TL Keysmart Halı Yıkama Makinesi – 3.790 TL Kumtel Inox Grill Tost Makinesi – 1.990 TL Keysmart Personel Blender – 999 TL Matus Mini Ütü – 790 TL Keysmart Dikey Süpürge Sky 910 – 1.090 TL Arnica Solara ET 1345 Şarjlı Süpürge – 5.990 TL Proline Figürlü Bluetooth Kulaklık – 549 TL MEX LCD Yazı Tahtası 10" – 199 TL

Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi – 749 TL Polosmart 5'i 1 Arada Hava Üflemeli Saç Şekillendirici (PBS814) – 1.490 TL Oje Kurutucu PBS800 – 199 TL Manikür Pedikür Seti PBS801 – 249 TL Şarjlı Topuk Törpüsü PBS803 – 279 TL Kaş Düzeltme Cihazı PBS804 – 179 TL Siyah Nokta Temizleyici PBS805 – 249 TL Manikür Pedikür Seti PBS802 – 249 TL Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı PBS806 – 349 TL LED Işıklı Cımbız PBS807 – 99 TL LED Işıklı Ayna PBS808 – 225 TL Ağız Duşu PBS905 – 549 TL 4'ü 1 Arada Lady Shaver Vücut Bakım Cihazı PBS809 – 499 TL Saç Düzleştirici PBS810 – 399 TL Saç Şekillendirici PBS811 – 399 TL Saç Düzleştirici PBS812 – 899 TL Hava Üflemeli Saç Düzleştirici PBS813 – 2.750 TL Diş Fırçası PBS903 – 349 TL Yüz ve Boyun Bakım Cihazı PBS816 – 199 TL Vücut Bakım Seti PBS902 – 399 TL Mini Düzleştirici Tarak PBS815 – 449 TL Erkek Kişisel Bakım Seti PBS900 – 149 TL Saç Sakal Düzeltme Makinesi PBS901 – 299 TL Şarjlı Diş Fırçası PBS904 – 349 TL

Maket ve Araç Oyun Seti – 399 TL Oyuncak İş Araçları – 139 TL Büyük Teker Renkli Araba – 219 TL Think Link Eşleştirme Oyunu – 209 TL Oyuncak Ocak Seti – 375 TL Peliş Minderde Uyuyan Hayvanlar – 249 TL Sürpriz Paket – 55 TL Eğitici Ahizeli Telefon Sesli – 299 TL Mini Figürler – 69 TL Akrobasi Pisti Yarış Seti – 349 TL Oyuncak Güzellik Çantası – 159 TL Oyuncak Araçlar – 119 TL Sürtmeli Ambulans Arabası – 399 TL Parmak Isıran Hipo Oyunu – 249 TL Oyuncak Bebek – 239 TL Aksesuar Seti – 99 TL Blok Hayvanlar – 199 TL Renkli Ambalaj Lastiği – 35 TL Boru Blok Oyuncak 72 Parça – 175 TL

Oyuncak Araçlar – 350 TL Yumuşak Küpler – 199 TL Bebeğimin İlk Yumuşak Kitapları (Fisher-Price) – 99 TL Sulu Oyun Matı – 279 TL Sevimli Helikopter – 109 TL Piccolo Mondi Bez Bebek – 379 TL Akıllı Şekiller – 229 TL Ahşap Buttak-Yapboz – 59 TL Geometrik Şekiller – 199 TL Tırtıl Top Çıngırak – 179 TL Eğitici İlk Kumandam – 329 TL Cırt Cırtlı Mahremiyet Eğitim Kitabı – 249 TL 100 Kanatçıkta Öğren Serisi Kitaplar – 159 TL Nokta'dan Çizgiye Aktivite Kitapları – 29 TL İnkılap Aktivite Kitapları – 45 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 160×200 + 30 cm – 389 TL Dagi Yüz Havlusu 50×90 cm – 139 TL Dagi El Havlusu 30×50 cm – 85 TL Dagi Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 100×200 + 30 cm – 319 TL Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 160×200 + 30 cm – 299 TL Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 100×200 + 30 cm – 219 TL Dagi Ayak Havlusu 50×70 cm – 149 TL 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 24×29×64 cm – 79 TL 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici (Büyük–Orta–Küçük) – 95 TL 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32×15×12 cm – 35 TL Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 31×30×22 cm – 119 TL Mega Hurç 100×50×50 cm – 85 TL Maxi Hurç 75×40×40 cm – 69 TL Mini Hurç 45×40×30 cm – 49 TL Akoridyon Maxi 24×37×18 cm – 35 TL Akoridyon Midi 15×43×14 cm – 29 TL Akoridyon Mini 12×41×21 cm – 25 TL Mega Kutulu Hurç 60×40×30 cm – 119 TL Baza Kutulu Hurç 50×30×19 cm – 99 TL Kulpulu Pencereli Maxi Hurç 45×30×30 cm – 59 TL Kulpulu Pencereli Hurç 64×31×35 cm – 65 TL Kulpulu Midi Hurç 52×28×21 cm – 49 TL Raf Organizer 30×30×30 cm – 79 TL