Bim'de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler 28 Kasım kataloğu yayımlandı!

09:1627/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da alışveriş tutkunlarının merceğinde. 28 Kasım 2025 Cuma günü geçerli olacak indirimlerle birlikte mağaza rafları yine avantajlı ürünlerle doluyor. Elektronikten mutfak ekipmanlarına, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat arayanların ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu haftanın BİM 28 Kasım Cuma fırsat kataloğu, hem çeşitliliği hem de bütçe dostu fiyatlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL, Thomson 55' 4K Ultra HD Google Tv 19.990 TL, Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL'den satılıyor. İşte BİM aktüel ürünler 28 Kasım kataloğu detayları.

BİM, 28 Kasım 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımlayarak yeni haftanın indirim fırsatlarını duyurdu. Oyuncaktan küçük ev aletlerine, elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine ve beyaz eşyaya kadar geniş bir yelpazede indirimli fiyatlar sunuluyor. İhtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılamak isteyen vatandaşlar, kataloğun detaylarını merakla araştırıyor. Peki 28 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimde? İşte merak edilen o liste.

BİM aktüel ürünler 28 Kasım kataloğu

Thomson 55UG4S14 55" 4K UHD Google TV – 19.990 TL

Casper VIA M40 6 GB / 128 GB Cep Telefonu – 6.490 TL

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın – 2.490 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge – 5.490 TL

Keysmart Semaver 2000 W – 1.950 TL

Keysmart Halı Yıkama Makinesi – 3.790 TL

Kumtel Inox Grill Tost Makinesi – 1.990 TL

Keysmart Personel Blender – 999 TL

Matus Mini Ütü – 790 TL

Keysmart Dikey Süpürge Sky 910 – 1.090 TL

Arnica Solara ET 1345 Şarjlı Süpürge – 5.990 TL

Proline Figürlü Bluetooth Kulaklık – 549 TL

MEX LCD Yazı Tahtası 10" – 199 TL

Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi – 749 TL

Polosmart 5’i 1 Arada Hava Üflemeli Saç Şekillendirici (PBS814) – 1.490 TL

Oje Kurutucu PBS800 – 199 TL

Manikür Pedikür Seti PBS801 – 249 TL

Şarjlı Topuk Törpüsü PBS803 – 279 TL

Kaş Düzeltme Cihazı PBS804 – 179 TL

Siyah Nokta Temizleyici PBS805 – 249 TL

Manikür Pedikür Seti PBS802 – 249 TL

Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı PBS806 – 349 TL

LED Işıklı Cımbız PBS807 – 99 TL

LED Işıklı Ayna PBS808 – 225 TL

Ağız Duşu PBS905 – 549 TL

4’ü 1 Arada Lady Shaver Vücut Bakım Cihazı PBS809 – 499 TL

Saç Düzleştirici PBS810 – 399 TL

Saç Şekillendirici PBS811 – 399 TL

Saç Düzleştirici PBS812 – 899 TL

Hava Üflemeli Saç Düzleştirici PBS813 – 2.750 TL

Diş Fırçası PBS903 – 349 TL

Yüz ve Boyun Bakım Cihazı PBS816 – 199 TL

Vücut Bakım Seti PBS902 – 399 TL

Mini Düzleştirici Tarak PBS815 – 449 TL

Erkek Kişisel Bakım Seti PBS900 – 149 TL

Saç Sakal Düzeltme Makinesi PBS901 – 299 TL

Şarjlı Diş Fırçası PBS904 – 349 TL

Maket ve Araç Oyun Seti – 399 TL

Oyuncak İş Araçları – 139 TL

Büyük Teker Renkli Araba – 219 TL

Think Link Eşleştirme Oyunu – 209 TL

Oyuncak Ocak Seti – 375 TL

Peliş Minderde Uyuyan Hayvanlar – 249 TL

Sürpriz Paket – 55 TL

Eğitici Ahizeli Telefon Sesli – 299 TL

Mini Figürler – 69 TL

Akrobasi Pisti Yarış Seti – 349 TL

Oyuncak Güzellik Çantası – 159 TL

Oyuncak Araçlar – 119 TL

Sürtmeli Ambulans Arabası – 399 TL

Parmak Isıran Hipo Oyunu – 249 TL

Oyuncak Bebek – 239 TL

Aksesuar Seti – 99 TL

Blok Hayvanlar – 199 TL

Renkli Ambalaj Lastiği – 35 TL

Boru Blok Oyuncak 72 Parça – 175 TL

Oyuncak Araçlar – 350 TL

Yumuşak Küpler – 199 TL

Bebeğimin İlk Yumuşak Kitapları (Fisher-Price) – 99 TL

Sulu Oyun Matı – 279 TL

Sevimli Helikopter – 109 TL

Piccolo Mondi Bez Bebek – 379 TL

Akıllı Şekiller – 229 TL

Ahşap Buttak-Yapboz – 59 TL

Geometrik Şekiller – 199 TL

Tırtıl Top Çıngırak – 179 TL

Eğitici İlk Kumandam – 329 TL

Cırt Cırtlı Mahremiyet Eğitim Kitabı – 249 TL

100 Kanatçıkta Öğren Serisi Kitaplar – 159 TL

Nokta’dan Çizgiye Aktivite Kitapları – 29 TL

İnkılap Aktivite Kitapları – 45 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 160×200 + 30 cm – 389 TL

Dagi Yüz Havlusu 50×90 cm – 139 TL

Dagi El Havlusu 30×50 cm – 85 TL

Dagi Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 100×200 + 30 cm – 319 TL

Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 160×200 + 30 cm – 299 TL

Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 100×200 + 30 cm – 219 TL

Dagi Ayak Havlusu 50×70 cm – 149 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 24×29×64 cm – 79 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici (Büyük–Orta–Küçük) – 95 TL

12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32×15×12 cm – 35 TL

Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 31×30×22 cm – 119 TL

Mega Hurç 100×50×50 cm – 85 TL

Maxi Hurç 75×40×40 cm – 69 TL

Mini Hurç 45×40×30 cm – 49 TL

Akoridyon Maxi 24×37×18 cm – 35 TL

Akoridyon Midi 15×43×14 cm – 29 TL

Akoridyon Mini 12×41×21 cm – 25 TL

Mega Kutulu Hurç 60×40×30 cm – 119 TL

Baza Kutulu Hurç 50×30×19 cm – 99 TL

Kulpulu Pencereli Maxi Hurç 45×30×30 cm – 59 TL

Kulpulu Pencereli Hurç 64×31×35 cm – 65 TL

Kulpulu Midi Hurç 52×28×21 cm – 49 TL

Raf Organizer 30×30×30 cm – 79 TL

Termal Tayt Kadın – 199 TL

Wezta Çocuk Valiz – 799 TL

Soft Oduncu Gömlek Kadın – 329 TL

Oduncu Gömlek Erkek – 289 TL

Bluz Kadın – 239 TL

Eşofman Altı Kadın – 129 TL

Pijama Alt Kadın – 189 TL

Pijama Alt Erkek – 189 TL

Şal – 159 TL

Panço Kadın – 229 TL

Kedi Desenli Terlik Kadın – 169 TL

Ev İçi Örme Patik – 69 TL

Polar Bere – 69 TL

Polar Balaklava – 79 TL

Polar Şal – 109 TL

Polar Boyunluklu Bere – 69 TL

Polar Eldiven – 89 TL

Polar Eldiven Kesik Parmak – 89 TL

