BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da alışveriş tutkunlarının merceğinde. 28 Kasım 2025 Cuma günü geçerli olacak indirimlerle birlikte mağaza rafları yine avantajlı ürünlerle doluyor. Elektronikten mutfak ekipmanlarına, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat arayanların ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu haftanın BİM 28 Kasım Cuma fırsat kataloğu, hem çeşitliliği hem de bütçe dostu fiyatlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL, Thomson 55' 4K Ultra HD Google Tv 19.990 TL, Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL'den satılıyor. İşte BİM aktüel ürünler 28 Kasım kataloğu detayları.
BİM, 28 Kasım 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımlayarak yeni haftanın indirim fırsatlarını duyurdu. Oyuncaktan küçük ev aletlerine, elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine ve beyaz eşyaya kadar geniş bir yelpazede indirimli fiyatlar sunuluyor. İhtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılamak isteyen vatandaşlar, kataloğun detaylarını merakla araştırıyor. Peki 28 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimde? İşte merak edilen o liste.
BİM aktüel ürünler 28 Kasım kataloğu
Thomson 55UG4S14 55" 4K UHD Google TV – 19.990 TL
Casper VIA M40 6 GB / 128 GB Cep Telefonu – 6.490 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın – 2.490 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge – 5.490 TL
Keysmart Semaver 2000 W – 1.950 TL
Keysmart Halı Yıkama Makinesi – 3.790 TL
Kumtel Inox Grill Tost Makinesi – 1.990 TL
Keysmart Personel Blender – 999 TL
Matus Mini Ütü – 790 TL
Keysmart Dikey Süpürge Sky 910 – 1.090 TL
Arnica Solara ET 1345 Şarjlı Süpürge – 5.990 TL
Proline Figürlü Bluetooth Kulaklık – 549 TL
MEX LCD Yazı Tahtası 10" – 199 TL
Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi – 749 TL
Polosmart 5’i 1 Arada Hava Üflemeli Saç Şekillendirici (PBS814) – 1.490 TL
Oje Kurutucu PBS800 – 199 TL
Manikür Pedikür Seti PBS801 – 249 TL
Şarjlı Topuk Törpüsü PBS803 – 279 TL
Kaş Düzeltme Cihazı PBS804 – 179 TL
Siyah Nokta Temizleyici PBS805 – 249 TL
Manikür Pedikür Seti PBS802 – 249 TL
Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı PBS806 – 349 TL
LED Işıklı Cımbız PBS807 – 99 TL
LED Işıklı Ayna PBS808 – 225 TL
Ağız Duşu PBS905 – 549 TL
4’ü 1 Arada Lady Shaver Vücut Bakım Cihazı PBS809 – 499 TL
Saç Düzleştirici PBS810 – 399 TL
Saç Şekillendirici PBS811 – 399 TL
Saç Düzleştirici PBS812 – 899 TL
Hava Üflemeli Saç Düzleştirici PBS813 – 2.750 TL
Diş Fırçası PBS903 – 349 TL
Yüz ve Boyun Bakım Cihazı PBS816 – 199 TL
Vücut Bakım Seti PBS902 – 399 TL
Mini Düzleştirici Tarak PBS815 – 449 TL
Erkek Kişisel Bakım Seti PBS900 – 149 TL
Saç Sakal Düzeltme Makinesi PBS901 – 299 TL
Şarjlı Diş Fırçası PBS904 – 349 TL
Maket ve Araç Oyun Seti – 399 TL
Oyuncak İş Araçları – 139 TL
Büyük Teker Renkli Araba – 219 TL
Think Link Eşleştirme Oyunu – 209 TL
Oyuncak Ocak Seti – 375 TL
Peliş Minderde Uyuyan Hayvanlar – 249 TL
Sürpriz Paket – 55 TL
Eğitici Ahizeli Telefon Sesli – 299 TL
Mini Figürler – 69 TL
Akrobasi Pisti Yarış Seti – 349 TL
Oyuncak Güzellik Çantası – 159 TL
Oyuncak Araçlar – 119 TL
Sürtmeli Ambulans Arabası – 399 TL
Parmak Isıran Hipo Oyunu – 249 TL
Oyuncak Bebek – 239 TL
Aksesuar Seti – 99 TL
Blok Hayvanlar – 199 TL
Renkli Ambalaj Lastiği – 35 TL
Boru Blok Oyuncak 72 Parça – 175 TL
Oyuncak Araçlar – 350 TL
Yumuşak Küpler – 199 TL
Bebeğimin İlk Yumuşak Kitapları (Fisher-Price) – 99 TL
Sulu Oyun Matı – 279 TL
Sevimli Helikopter – 109 TL
Piccolo Mondi Bez Bebek – 379 TL
Akıllı Şekiller – 229 TL
Ahşap Buttak-Yapboz – 59 TL
Geometrik Şekiller – 199 TL
Tırtıl Top Çıngırak – 179 TL
Eğitici İlk Kumandam – 329 TL
Cırt Cırtlı Mahremiyet Eğitim Kitabı – 249 TL
100 Kanatçıkta Öğren Serisi Kitaplar – 159 TL
Nokta’dan Çizgiye Aktivite Kitapları – 29 TL
İnkılap Aktivite Kitapları – 45 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 160×200 + 30 cm – 389 TL
Dagi Yüz Havlusu 50×90 cm – 139 TL
Dagi El Havlusu 30×50 cm – 85 TL
Dagi Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 100×200 + 30 cm – 319 TL
Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 160×200 + 30 cm – 299 TL
Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 100×200 + 30 cm – 219 TL
Dagi Ayak Havlusu 50×70 cm – 149 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 24×29×64 cm – 79 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici (Büyük–Orta–Küçük) – 95 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32×15×12 cm – 35 TL
Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 31×30×22 cm – 119 TL
Mega Hurç 100×50×50 cm – 85 TL
Maxi Hurç 75×40×40 cm – 69 TL
Mini Hurç 45×40×30 cm – 49 TL
Akoridyon Maxi 24×37×18 cm – 35 TL
Akoridyon Midi 15×43×14 cm – 29 TL
Akoridyon Mini 12×41×21 cm – 25 TL
Mega Kutulu Hurç 60×40×30 cm – 119 TL
Baza Kutulu Hurç 50×30×19 cm – 99 TL
Kulpulu Pencereli Maxi Hurç 45×30×30 cm – 59 TL
Kulpulu Pencereli Hurç 64×31×35 cm – 65 TL
Kulpulu Midi Hurç 52×28×21 cm – 49 TL
Raf Organizer 30×30×30 cm – 79 TL
Termal Tayt Kadın – 199 TL
Wezta Çocuk Valiz – 799 TL
Soft Oduncu Gömlek Kadın – 329 TL
Oduncu Gömlek Erkek – 289 TL
Bluz Kadın – 239 TL
Eşofman Altı Kadın – 129 TL
Pijama Alt Kadın – 189 TL
Pijama Alt Erkek – 189 TL
Şal – 159 TL
Panço Kadın – 229 TL
Kedi Desenli Terlik Kadın – 169 TL
Ev İçi Örme Patik – 69 TL
Polar Bere – 69 TL
Polar Balaklava – 79 TL
Polar Şal – 109 TL
Polar Boyunluklu Bere – 69 TL
Polar Eldiven – 89 TL
Polar Eldiven Kesik Parmak – 89 TL