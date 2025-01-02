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BİM aktüel kataloğu 3 Ocak Cuma günü satışta olacak ürünler listesi

BİM aktüel kataloğu 3 Ocak Cuma günü satışta olacak ürünler listesi

14:322/01/2025, Perşembe
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BİM aktüel 3 Ocak aktüel ürünler kataloğunda kaçırılmayacak indirimler bu yılın son yeni yılın ilk günlerinde alışveriş severlerle buluşacak. BİM market 03 Ocak 2025 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 03 Ocak onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 03 Ocak hangi ürünlerde indirim var? 03 Ocak BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 03 Ocak 2025 cuma indirimleri...

3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 3 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...

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