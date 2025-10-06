Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık (BKUBTS) Yazılı Sınavı, 5 Ekim 2025 Pazar günü tamamlandı. Çok sayıda adayın katılım gösterdiği sınavın ardından şimdi gözler sonuç tarihine çevrildi. BKUBTS sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, 2025 BKUBTS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte sınav sürecine dair merak edilen detaylar ve sonuç takvimiyle ilgili son gelişmeler...

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı 5 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların merakla beklediği sonuç tarihine dair gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, 2025-BKUBTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 BKUBTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Tarım ve Orman Bakanlığı ile ÖSYM iş birliğinde düzenlenen 2025 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı (2025-BKUBTS) sonuçları, 24 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.

BKUBTS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sonuç ekranına erişmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi (veya e-Devlet girişi) kullanılması gerekiyor.