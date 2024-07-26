Meteoroloji, çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, 15 il için sarı ve turuncu kodlar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Temmuz (Bugün) 2024 Cuma günü için günlük hava durumu tahminine göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Temmuz Cumartesi ve Pazar il il hava durumu...

1 / 11 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İşte 26 Temmuz Cuma il il hava durumu...

2 / 11 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 26 TEMMUZ 2024

Hava sıcaklığının iç ve kuzeybatı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarı, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

3 / 11 Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

4 / 11 Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

5 / 11 Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 36

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

6 / 11 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

7 / 11 HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 27-28 TEMMUZ 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan açıklamaya göre bugün başlayacak olan yağışlar hafta sonuna kadar etkili olacak.

8 / 11 İL İL ANLIK HAVA DURUMU

9 / 11 "YAĞIŞIN BİTMESİYLE PAZARDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR 3-4 DERECE ARTACAK"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul bugün yağmurlu 29, Pazar 33 C. Ankara kuvvetli yağmurlu 28, Pazar 31 C, İzmir 33, pazar 37 C, Antalya 36, pazar 40 C. Rüzgar güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan kuvvetli esecek. Bugün iç anadolunun tamamında da hafif yağmur geçişleri görülecek." ifadelerini kullandı.

10 / 11 AKOM UYARDI!

AKOM'un yaptığı uyarıda "Gün içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği ön görülmektedir. İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren başlaması ve Cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.