"YAĞIŞIN BİTMESİYLE PAZARDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR 3-4 DERECE ARTACAK"





Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul bugün yağmurlu 29, Pazar 33 C. Ankara kuvvetli yağmurlu 28, Pazar 31 C, İzmir 33, pazar 37 C, Antalya 36, pazar 40 C. Rüzgar güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan kuvvetli esecek. Bugün iç anadolunun tamamında da hafif yağmur geçişleri görülecek." ifadelerini kullandı.