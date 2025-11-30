Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji yeni haritayı yayımladı

Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji yeni haritayı yayımladı

09:3930/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte yağış beklenen diğer iller.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van hariç), Güneydoğu Anadolu(Mardin hariç) ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı bekleniyor. Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı


ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı


İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı


KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.


DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı


İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı


MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.


ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.


ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı


ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı


ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı


KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.


BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı


DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı


SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı


ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.


AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı


RİZE °C, 19°C

Parçalı bulutlu


SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı


TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Van hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.


ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu , gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı


KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu , gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı


MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu


VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Mardin hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.


DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı


GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı


MARDİN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu


SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

#Hava durumu
#Meteoroloji
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CHP Parti Meclisi üyesi seçimi sonuçları belli oldu mu? CHP PM'de anahtar listede kimler yer var?