Bugün kargolar açık mı? 31 Mart kargolar bayramda çalışıyor mu, teslimat yapıyor mu?

Bayram tatili nedeniyle kargo hizmetlerinin durumu, online alışveriş yapanlar ve iade işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de birçok kurumun tatil nedeniyle kapalı olmasına karşın, kargo şirketlerinin çalışma durumları farklılık gösterebiliyor. Peki, bayramda kargo şirketleri açık mı, şubeler ne zaman hizmet verecek?

1 /5 Bayram tatili nedeniyle kargo ve kurye hizmetlerinin durumu, özellikle online alışveriş yapan ve iade işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için merak konusu oluyor. Resmi tatillerde kargo şirketleri de faaliyetlerine ara verdiğinden, teslimat süreleri bayram sonrasına sarkabiliyor. Peki, bayramda kargolar açık mı ve şubeler ne zaman açılacak?

2 /5 BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI? 30 Mart - 1 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple bayram sürecinde kargo şirketleri hizmet vermiyor.

3 /5 Kargo dağıtım işlemleri ise ilk iş gününde yapılmaya devam edecek.

4 /5 Kargo şirketlerinin çalışmaları 2 Nisan'da kaldığı yerden devam edecek.