Buhar kazanlı ütü, erişte, makarna makinesi ve gaming laptop bu hafta BİM'de! BİM 2 Ağustos Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı

Bu hafta BİM aktüel ürünlerinde 2 Ağustos Cuma günü raflarda yer alacak indirimli ürünler belli oldu. BİM Salı ve CUma günleri satışa sunulan birçok indirimli ürünlerin listeleri yakından takip ediliyor. Bu Cuma günü BİM'de uzun süredir indirimli olarak yer almayan buhar kazanlı ütü ve erişte makarna makinesi olacak. Çocuklar için oyuncak, puzzle, robot gibi çeşitli ürünler de yer alacak. Ayrıca televizyon, gaming laptop gibi birçok teknolojik ürün de indirimli olarak satışa sunulacak. İşte BİM 2 Ağustos Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğunun görselleri...
BİM 2 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Senna 65 İnç Frameless Ultra HD Google TV 17.490 TL
Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.990 TL
Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.990 TL
HP Gaming Laptop 25.990 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 999 TL
Araba Şarj Çoğaltıcı 299 TL
Araba İçi Nemlendirici 249 T
Elite Araç İçi Telefon Tutucu 249 TL
Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1.65 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 11 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL
Lav Kilitli Saklama Kabı 55 TL
Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 99 TL
Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7.5 L 109 TL
Erişte ve Makarna Makinesi 599 TL
Hambez Şort Erkek 149 TL
Hambez Kapri Kadın 169 TL
Pijama Takımı Erkek 229 TL
Şort Takım Kadın 249 TL
Kemer Kadın 75 TL
Kep 139 TL
Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Seti 179 TL
Blok Oyuncak İş Araçları 69 TL
Dinozora Dönüşen Robotlar 149 TL
Oyuncak Arabalar 39,50 TL
Şehir Başlangıç Setleri 349 TL
Tekli Arabalar 69 TL
Barbie 65.Yıl Özel Bebek 299 TL
Köpek Ödül Puzzle Oyuncağı 159 TL