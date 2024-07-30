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Buhar kazanlı ütü, erişte, makarna makinesi ve gaming laptop bu hafta BİM'de! BİM 2 Ağustos Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı

14:40 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Bu hafta BİM aktüel ürünlerinde 2 Ağustos Cuma günü raflarda yer alacak indirimli ürünler belli oldu. BİM Salı ve CUma günleri satışa sunulan birçok indirimli ürünlerin listeleri yakından takip ediliyor. Bu Cuma günü BİM'de uzun süredir indirimli olarak yer almayan buhar kazanlı ütü ve erişte makarna makinesi olacak. Çocuklar için oyuncak, puzzle, robot gibi çeşitli ürünler de yer alacak. Ayrıca televizyon, gaming laptop gibi birçok teknolojik ürün de indirimli olarak satışa sunulacak. İşte BİM 2 Ağustos Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğunun görselleri...

1/ 4

BİM 2 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU


Senna 65 İnç Frameless Ultra HD Google TV 17.490 TL

Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.990 TL

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.990 TL

HP Gaming Laptop 25.990 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 999 TL

Araba Şarj Çoğaltıcı 299 TL

Araba İçi Nemlendirici 249 T

Elite Araç İçi Telefon Tutucu 249 TL








2/ 4

Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1.65 TL


Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 11 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 55 TL

Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 99 TL

Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7.5 L 109 TL

Erişte ve Makarna Makinesi 599 TL











3/ 4

Hambez Şort Erkek 149 TL


Hambez Kapri Kadın 169 TL

Pijama Takımı Erkek 229 TL

Şort Takım Kadın 249 TL

Kemer Kadın 75 TL

Kep 139 TL





4/ 4

Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Seti 179 TL

Blok Oyuncak İş Araçları 69 TL

Dinozora Dönüşen Robotlar 149 TL

Oyuncak Arabalar 39,50 TL

Şehir Başlangıç Setleri 349 TL

Tekli Arabalar 69 TL

Barbie 65.Yıl Özel Bebek 299 TL

Köpek Ödül Puzzle Oyuncağı 159 TL







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