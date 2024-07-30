Buhar kazanlı ütü, erişte, makarna makinesi ve gaming laptop bu hafta BİM'de! BİM 2 Ağustos Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı

Bu hafta BİM aktüel ürünlerinde 2 Ağustos Cuma günü raflarda yer alacak indirimli ürünler belli oldu. BİM Salı ve CUma günleri satışa sunulan birçok indirimli ürünlerin listeleri yakından takip ediliyor. Bu Cuma günü BİM'de uzun süredir indirimli olarak yer almayan buhar kazanlı ütü ve erişte makarna makinesi olacak. Çocuklar için oyuncak, puzzle, robot gibi çeşitli ürünler de yer alacak. Ayrıca televizyon, gaming laptop gibi birçok teknolojik ürün de indirimli olarak satışa sunulacak. İşte BİM 2 Ağustos Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğunun görselleri...

1 / 4 BİM 2 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Senna 65 İnç Frameless Ultra HD Google TV 17.490 TL Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.990 TL Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.990 TL HP Gaming Laptop 25.990 TL Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 999 TL Araba Şarj Çoğaltıcı 299 TL Araba İçi Nemlendirici 249 T Elite Araç İçi Telefon Tutucu 249 TL















2 / 4 Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1.65 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 11 TL Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL Lav Kilitli Saklama Kabı 55 TL Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 99 TL Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7.5 L 109 TL Erişte ve Makarna Makinesi 599 TL





















3 / 4 Hambez Şort Erkek 149 TL

Hambez Kapri Kadın 169 TL Pijama Takımı Erkek 229 TL Şort Takım Kadın 249 TL Kemer Kadın 75 TL Kep 139 TL







