Bursa bayram namazı saati belli oldu. 2025 Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma sabahı kılınacak. Bugün idrak edilecek olan arefe günü sonrasında 6 Haziran sabahı Kurban Bayramı namazı kılınacak ve daha sonrasında kurban ibadetleri yerine getirilecek. Diyanet, 81 il için bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 6 Haziran 2025 Bursa Kurban bayramı namazı vakti
2025 Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma sabahı kılınacak. Diyanet, 81 il için bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 6 Haziran 2025 Bursa Kurban bayramı namazı vakti
BURSA'DA KURBAN BAYRAM NAMAZI KAÇTA KILINACAK?
Kurban Bayramı 2025 Bursa Kurban Bayram namazı saat 06:10 olarak tespit edildi. Diğer illerin bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz.
BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?
Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.
Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı, yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri, namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü, sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak ''Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama'' şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilir.
1. Rekat:
Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
2. Rekat:
İmam, gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
Sonra 2. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Ardından 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Son olarak 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat", "Salli-Barik duaları", ''Rabbena'' okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.