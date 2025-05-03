Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıf İOKBS sonuç sayfası

27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı (İOKBS) sonrasında gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın ardından, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) soru ve cevapları yayımladı.

1 /3 Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre İOKBS sonuçları 17 Mayıs’ta ilan edilecek. Sınav sonrası soruları inceleyen öğrenciler şimdi gözünü sonuç ekranına çevirdi.

2 /3 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimine göre, 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.