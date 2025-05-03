Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıf İOKBS sonuç sayfası

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıf İOKBS sonuç sayfası

14:243/05/2025, Saturday
Yeni Şafak
Sonraki haber

27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı (İOKBS) sonrasında gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın ardından, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) soru ve cevapları yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre İOKBS sonuçları 17 Mayıs’ta ilan edilecek. Sınav sonrası soruları inceleyen öğrenciler şimdi gözünü sonuç ekranına çevirdi.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimine göre, 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarları sınıflara göre erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından meb.gov.tr adresi üzerinden cevap anahtarı sorgulanabiliyor.

#bursluluk sınav
#Bursluluk Sınav Sonuçları
#İokbs Sonuç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?