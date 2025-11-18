Bursa su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve su kesintisi programı BUSKİ tarafından açıklandı. Bursa’da yapılan planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi uygulanıyor. İnegöl, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerine bağlı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Peki Bursa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İşte 18 Kasım BUSKİ su kesintisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

1 /6 Bursa'da, BUSKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında bugün bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanmakta. Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçesinde planlı ya da arıza kaynaklı kesintilerin olabileceği duyuruldu. İşte 18 Kasım Salı Bursa’da su kesintisi olacak ilçe ve mahalleler.

2 /6 İNEGÖL ERTUĞRULGAZİ Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00 Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

3 /6 MUSTAFAKEMALPAŞA HAMZABEY Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00 Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00 Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapılacak calişmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanmasi durumunda; Mustafakemalpaşa Ilçesi, Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Serefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 11.11.2025 - 24.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

4 /6 NİLÜFER MİNARELİÇAVUŞ Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/11/2025 10:10 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/11/2025 11:10 Kesim Tarihi: 18/11/2025 10:10 Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ;C4_B37 Alt Bölgesinde Bulunan, Minareliçavuş Mahallesi 101. Sokak ve Civarında, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 18.11.2025 Tarihinde 10:10 ile 11:10 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Uygulanacaktır.

5 /6 NİLÜFER 23 NİSAN Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/11/2025 09:30 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/11/2025 13:30 Kesim Tarihi: 18/11/2025 09:30 Açıklama: NİLÜFER İlçesi C4_B56 Alt bölgesinde bulunan 23 Nisan Mahallesi Karacaoğlan Cadde Ve Civarı Arıza Nedeniyle 18.11.2025 Tarihinde 09:30 ile 13:30 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır.