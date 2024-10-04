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Canan Karatay'dan kışa girerken önemli uyarı: Bilhassa bu hastalar B vitaminlerine çok dikkat etmeli

Canan Karatay'dan kışa girerken önemli uyarı: Bilhassa bu hastalar B vitaminlerine çok dikkat etmeli

15:454/10/2024, الجمعة
Yeni Şafak
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Canan Karatay kışa yaklaşırken B vitaminleri alımının vücuda sağladığı faydaları açıkladı. 8 farklı kompleksten oluşan b vitamini, metabolizma yolu ile karbonhidrat, yağ ve proteinlerden enerjinin serbest bırakmak, kötü kolesterolü düşürüp, iyi kolesterolü artırarak kalp hastalığı riskini azaltmak, sinir sistemini desteklemek ve kırmızı kan hücrelerini artırmak gibi yararları vardır. Karatay B vitaminleri alımını öncelikli olarak ihmal etmemesi gereken hasta grubunu da uyardı.

B vitaminleri vücudun normal fonksiyonlarının çalışması için, düşmanları ile savaşabilmesi için özellikle kış aylarında alımı çok önemlidir.

B VİTAMİNİ NASIL, HANGİ YOLLARLA ALINIR?


B vitamini yiyeceklerle alınıyor. B vitaminleri suda eriyen vitaminleridir. Rahatlıkla kormakmadan alabiliriz.

B VİTAMİNİ FAYDALARI NELERDİR?


B vitamininin en önemli özelliği şeker metabolizmasını düzenlemesidir. Sinir sistemini düzenlemesidir. Baş ağrılarını, bağırsak florasının bozulması durumlarını çok etkiler.

Şeker hastalarında ve görülen sinir bozukluklarında B 12 vitamini çok önemlidir. B6 olan folik asit çok önemlidir. En sağlıklı ve katkısız olanı kullanmak çok önemlidir. İçimne lüzumsuz şekilde şeker katılmasın. İntravenöz veya intramisküler dediğimiz adeleden yapılanlar en saflarıdır, bunları öneriyorum.

ÇOCUKLARDA B VİTAMİNİ TAKVİYESİ NASIL OLMALIDIR?


Çocuklarda hücrelerin enerji üretebilmesi için B vitaminlerine ihtiyaç vardır. Yiyeceklerle de alınabilir.

HANGİ YİYECEKLERDE B VİTAMİNİ VARDIR?


B vitamini bulunan yiyeceklerin başında kelle paça, karaciğer, ayak paça geliyor. Şirden mayalı peynirler, ev yoğurtları doğal olarak tülketilmesi çok önemlidir.

ÇAMAŞIR SUYU KULLANILMASIN


Evlerde ve okullarda çamaşır suyu kullanılmasın. Bunlar çocukları hasta ediyor.

Çocuklara asit yapan yiyecekler verilmemeli. Kronik imflamasyonu başlatır. Virüslerden korkamalıyız. Virüsler canlı değildir. Canlı bir hücrenin içine girmedikçe bunlar canlanmaz ve yayılmaz.

AÇIK HAVA YÜRÜYÜŞÜ ÇOK ÖNEMLİ


Dışarda açık havada yürüyüş çok önemlidir. Açık havada yürüyüş hastalığa engel olur. Kar, kış demeden dışarda çocukları yürütmek lazım. Soğuk hasta etmez.

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#b 12
#folik asit

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