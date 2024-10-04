Şeker hastalarında ve görülen sinir bozukluklarında B 12 vitamini çok önemlidir. B6 olan folik asit çok önemlidir. En sağlıklı ve katkısız olanı kullanmak çok önemlidir. İçimne lüzumsuz şekilde şeker katılmasın. İntravenöz veya intramisküler dediğimiz adeleden yapılanlar en saflarıdır, bunları öneriyorum.