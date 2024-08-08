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1. sınıf ve 5. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin belirleneceği takvim MEB tarafından açıklandı

16:12 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:15 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>MEB e okul Çocuğum hangi sınıfa düştü?</p>
MEB e okul Çocuğum hangi sınıfa düştü?

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı. MEB, 1. sınıf şubeleri ve sınıf öğretmenleri ile 5. sınıf şubeleri e-Okul'dan otomatik belirleneceğini açıkladı. Okul kayıtları oluşturulan öğrencilerin velileri, çocuğum hangi sınıfa düştü, nasıl öğrenirim? 1. sınıfların sınıf öğretemi kim oldu?’ sorularına yanıt arıyor.

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Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı. 1. sınıf şubeleri ve sınıf öğretmenleri ile 5. sınıf şube sorgulamaları, ağustos ayının gelmesiyle beraber öne çıkan konulardan oldu.

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1. sınıf ve 5. sınıf şubeleri nasıl belirlenir, sınıf öğretmeni ataması nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığınca, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi. Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir.


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İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir.

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Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

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İlkokul 1. sınıflarda sınıf öğretmenleri ne zaman belli olacak?

İlkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.


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Bu kapsamda; öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, yönergenin "Kura işleminden önce yapılacak iş ve işlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

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Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.

#MEB
#Milli Eğitim Bakanlığı
#e okul
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