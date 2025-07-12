Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, saati belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ne zaman konuşma yapacak?

''CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMARTESİ SABAHI TARİHİ BİR KONUŞMA YAPACAK''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin baltalanması için bazı şebekeler ve istihbarat örgütlerinin Türkiye aleyhine bir takım işler yaptıklarını ve yapacaklarını aktardı.

Çelik, açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını belirterek, vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etti.