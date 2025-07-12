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Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, saati belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ne zaman konuşma yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, saati belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ne zaman konuşma yapacak?

09:2712/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in yaptığı duyurunun ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Temmuz Cumartesi günü yapacağı açıklamaya çevrildi. “Tarihi bir konuşma” olacağı vurgulanan bu açıklamanın saati ve içeriği milyonlarca vatandaşın merak konusu oldu. Peki, Erdoğan ne zaman ve nerede konuşacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in "tarihi bir konuşma" vurgusuyla duyurduğu açıklama öncesi, kamuoyunda beklenti arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Temmuz Cumartesi günü yapacağı konuşmanın içeriği ve saati araştırılmaya başlandı. Erdoğan'ın açıklamaları hangi kanaldan yayınlanacak, konuşma saat kaçta başlayacak?

''CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMARTESİ SABAHI TARİHİ BİR KONUŞMA YAPACAK''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin baltalanması için bazı şebekeler ve istihbarat örgütlerinin Türkiye aleyhine bir takım işler yaptıklarını ve yapacaklarını aktardı.

Çelik, açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını belirterek, vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etti.

Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunlarla ilgili olarak kurumlarımız mücadele ediyorlar. Bazı şeyler bağlantılar kopacak tekrar yapıştıracağız. Ama önemli olan şudur, devletimiz ve milletimiz için doğru olanı yapma konusunda iradeyi ve çalışmayı sürdüreceğiz. Yani önemli olan bu sonuca bakıyoruz ve burada da doğru araçları kullanıyoruz. Sonuç için gayrimeşru araçlar kullanmıyoruz, vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve her şey vatandaşımızın gözü önünde oluyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bugün de son derece önemli. Yine cumartesi günü biliyorsunuz biz cumadan kampa giriyoruz. Cumartesi ve pazar kampımız var.

Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KONUŞMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampı başladı.

‘Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik’ temasıyla düzenlenen kamp kapsamında gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği açılış konuşmasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen tarihi konuşması 12 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak.

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