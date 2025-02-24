TOD TV NEDİR?





Ocak 2022'de başlatılan TOD, beIN Media Group tarafından abonelik tabanlı bir OTT platformudur ve birden fazla dilde, 4K'da rakipsiz canlı ve kayıtlı spor yayınlarına ve premium eğlence içeriğine özel erişim sağlar. Aile dostu ve kişiselleştirilmiş bir platform olan TOD, en iyi gişe rekorları kıran filmleri ve en iyi Arapça, Türkçe ve uluslararası içerikleri ve ayrıca çocuk programlarını sunar. Ayrıca "TOD Originals" aracılığıyla bir dizi yeni orijinal içerik prodüksiyonuna sahiptir. Mevcut müşteri ihtiyaçları etrafında oluşturulan TOD, entegre, kişiselleştirilmiş ve kaliteli bir yayın deneyimi sağlamak için en son teknolojileri içerir.





TOD, taahhüt ve kurulum gerektirmeden, anında erişim sağlayabileceğiniz yenilikçi bir dijital yayın platformu olarak dikkat çekiyor. Hem spor hem de eğlence tutkunlarına hitap eden bu platform, geniş içerik yelpazesi ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkıyor.











