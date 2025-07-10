2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmelerine olanak tanıyan bu önemli sınav, ÖSYM tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Meslek Yüksekokulu ve Açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan adaylar, lisans öğrenimlerine devam edebilmek için bu sınava katılıyor. Sayısal ve sözel testlerden oluşan DGS, toplam 100 soruyla adayların akıl yürütme ve yorumlama becerilerini ölçmeyi hedefliyor. Peki, 2025 DGS sınavı ne zaman, kaç dakika sürecek ve saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…
ÖSYM DGS sınavı 2025 tarihi ve oturum bilgileri için adaylar araştırmalara hız kazandırdı. Türkiye’de önlisans mezunlarının 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için büyük bir fırsat sunan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Temmuz ayında düzenlenecek. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının lisans eğitimine devam etme hayallerini gerçekleştirmek için girdikleri bu sınav, sayısal ve sözel bölümlerden oluşan 100 soruluk bir yetenek testiyle adayların muhakeme becerilerini ölçüyor. Peki, DGS ne zaman 2025, saat kaçta, kaç dakika sürecek? DGS 2025 sınav tarihi
DGS NE ZAMAN 2025?
ÖSYM tarafından düzenlenen DGS 2025 oturumu 20 Temmuz'da uygulanacak.
DGS 2025 OTURUM SAATLERİ
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
DGS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-DGS sonuçları sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS sınav sonuçlarının ise 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
DGS 2025 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2025 DGS sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki uygulamalara ve ÖSYM’nin genel takvimine bakıldığında, sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Temmuz 2025 civarında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.