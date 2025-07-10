ÖSYM DGS sınavı 2025 tarihi ve oturum bilgileri için adaylar araştırmalara hız kazandırdı. Türkiye’de önlisans mezunlarının 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için büyük bir fırsat sunan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Temmuz ayında düzenlenecek. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının lisans eğitimine devam etme hayallerini gerçekleştirmek için girdikleri bu sınav, sayısal ve sözel bölümlerden oluşan 100 soruluk bir yetenek testiyle adayların muhakeme becerilerini ölçüyor. Peki, DGS ne zaman 2025, saat kaçta, kaç dakika sürecek? DGS 2025 sınav tarihi