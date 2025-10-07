DGS EK TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2025: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?

19 BİN KONTENJAN BOŞ KALDI

Merkezi yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra sayısal veriler belli oldu. 2025 yılında üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen 103 bin aday tercih yaptı. Örgün öğretim, uzaktan eğitim, açıköğretim de yerleşen aday sayısı 56 bin 634 olurken boş kalan toplam kontenjan ise 19 bin 89 oldu. Bu kontenjanlara ek olarak, kayıt döneminde kayıt yaptırılmayan bölümler dahil edilecek.