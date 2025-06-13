2025 DGS başvuruları, 21 Mayıs 2 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşti. Başvuru sürecini kaçıran adaylar, DGS geç başvuru tarihlerini gündemine aldı. Dikey geçiş için geç başvurular bugün alınacak. Peki 2025 DGS geç başvuru ücreti ne kadar kaç TL? DGS ne zaman yapılacak?
DGS geç başvuruları için geri sayım başladı. İki yıllık ön lisans eğitiminden 4 yıllık lisans programına geçiş yapmak isteyenler, DGS için çalışmalarına hız verdi. Dikey Geçiş Sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda uygulanmakta. Sınava katılacak adaylar başvurularını, 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirdi. Başvuru sürecini kaçıran adaylar, DGS geç başvuru tarihlerini gündemine aldı. Peki DGS geç başvuru ne zaman? ÖSYM 2025 DGS geç başvuru ücreti ne kadar kaç TL?
DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS geç başvurular ise 13 Haziran 2025 tarihinde yani bugün alınacak.
2025 DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS başvuru ücreti, 950 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla 1.425 TL olarak ödenecek.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
2025 DGS NE ZAMAN?
DGS sınavı, 20 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ardından yayımlanan kılavuzla beraber tercih süreci başlayacak.