DGS geç başvuruları için geri sayım başladı. İki yıllık ön lisans eğitiminden 4 yıllık lisans programına geçiş yapmak isteyenler, DGS için çalışmalarına hız verdi. Dikey Geçiş Sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda uygulanmakta. Sınava katılacak adaylar başvurularını, 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirdi. Başvuru sürecini kaçıran adaylar, DGS geç başvuru tarihlerini gündemine aldı. Peki DGS geç başvuru ne zaman? ÖSYM 2025 DGS geç başvuru ücreti ne kadar kaç TL?