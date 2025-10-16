Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler kura tarihlerine çevrildi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Hac kurası ne zaman yapılacak? 2026 Hac kura çekimi tarihi belli oldu mu? Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih haberimizin detayında.
Hac kurası ne zaman çekilecek, sorusu ön kayıtlarını yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hac ön kayıt başvurusu devam ederken gözler hac kura takvimine çevrildi.
2026 HAC İBADETİ HANGİ TARİHLERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
2026 Hac ibadeti Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı içerisine denk gelen dönemde gerçekleştirilen Hac ibadeti 24-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2026 Hac kura tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Hac kuralarının bu yıl da Ekim ayı sonu Kasım ayı başında Diyanet tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.
HAC KURA ÇEKİMİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?
Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi YouTube kanalı üzerinden hacı adaylarının ve yakınlarının erişimine açılacak. Böylece adaylar, kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilecek ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülecek.
HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?
2026 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza ön kayıt imkânı tanınmış olup kendilerinden kişi başı 950,00 TL (Dokuzyüzelli Türk Lirası) hac ön kayıt ücreti alınacaktır.
2026 yılı hac ön kayıt işlemleri ile 2025 yılı haccı için çekilen kuraya katıldığı halde kesin kayıt sırası gelmeyen veya kesin kayıt sırası geldiği halde vazgeçme, erteleme vb. herhangi bir sebeple hacca gidemeyen hac yolcularının kayıt yenileme işlemleri e-Devlet portali üzerinden kendilerince yapılacak ve kaydını güncelleyenlerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.
İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatıracaktır.