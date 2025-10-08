Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi ve şartları.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere destek personeli, mühendis, tekniker, avukat, orman muhafaza memuru başta olmak üzere çeşitli branşlarda toplam 240 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, 2025 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı başladı mı? DKMP başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı hangi branşta olacak? Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kurumun merkez teşkilatında çalışmak üzere 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog, 4 şehir plancısı, 7 tekniker,

3 mimar, 1 arkeolog ile taşra teşkilatında çalışmak için 46 koruma ve güvenlik görevlisi, 33 destek personeli, 7 orman muhafaza memuru, 3 mühendis, 6 tekniker ve 2 büro personeli olmak üzere toplam 240 personel alımı yapılacak.

DKMP BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR? Başvurular, 7-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla ya da https://kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.