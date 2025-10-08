Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor: DKMP başvurusu başladı mı, şartlar neler?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor: DKMP başvurusu başladı mı, şartlar neler?

11:218/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em>Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi ve şartları.</em></strong></p>
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi ve şartları.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere destek personeli, mühendis, tekniker, avukat, orman muhafaza memuru başta olmak üzere çeşitli branşlarda toplam 240 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, 2025 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı başladı mı? DKMP başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 240 personel alımı ilanı yayımlandı; adaylar başvuru şartları ve sürecini merak ediyor. Peki, 2025 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı başladı mı? DKMP başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı hangi branşta olacak?

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kurumun merkez teşkilatında çalışmak üzere 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog, 4 şehir plancısı, 7 tekniker,

3 mimar, 1 arkeolog ile taşra teşkilatında çalışmak için 46 koruma ve güvenlik görevlisi, 33 destek personeli, 7 orman muhafaza memuru, 3 mühendis, 6 tekniker ve 2 büro personeli olmak üzere toplam 240 personel alımı yapılacak.

DKMP BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Başvurular, 7-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Tarım ve Orman Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla ya da https://kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylar arasından, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacak. Bu sıralama sonucunda, ilan edilen kadro sayısı kadar asil aday ile asil aday sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecek.


İLAN DETAYLARI VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN


#Doğa Koruma personel alımı
#Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
#DKMP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM! Açıklama geldi: MEB öğretmen atamaları başladı mı, hangi tarihte?