Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün düzenlenen "Aile Yılı Tanıtım Programı"nda, 2025 yılı için ailelere yönelik önemli destek adımları duyuruldu. İlk çocuğa kaç lira doğum yardımı verilecek? 1. 2. 3. çocuk için aylık ne kadar doğum yardımı ödemesi yapılacak, nasıl başvurulur? Çocuk yardımı ödemesi nasıl alınır? İkinci, üçüncü çocuğa doğum yardımı ödeme tutarları ve doğum yardımı başvuru ekranı...
2025 yılı Ocak ayında asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net 22.104 TL olarak belirlendi. Bu düzenlemenin ardından doğum yapan annelere ve ailelere sağlanan destek ödemeleri de yeniden gündeme geldi. 2025 yılında doğum yardımları ve diğer aile destekleri güncellenerek daha kapsamlı hale getirildi. Peki, 1. 2. 3. çocuk için aylık ne kadar ödenecek, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu?
Doğum Yardımlarında Önemli Artış
Başkan Erdoğan, yeni doğacak çocuklar için verilen doğum yardımlarının arttırıldığını açıkladı. Özellikle ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımının 5.000 TL'ye yükseldiğini belirten Erdoğan, ailelerin çocuk sayısına göre alacağı yardımların da yeniden belirlendiğini söyledi. Yeni düzenlemeye göre, doğum yardımları şu şekilde güncellenmiş oldu:
Doğum Yardımları Ne Kadar Oldu?
İlk çocuk için: 5.000 TL tek seferlik doğum yardımı
İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL
Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Doğum yardımlarından faydalanabilmek için başvuru süreci de oldukça kolaylaştırıldı. Başvurular, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) kaydının yapılmasının ardından başlatılacak. Başvurular, "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" ile yapılacak ve bu dilekçe şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla teslim edilebilecek.
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılabilecek. Kamu kurumlarında çalışanlar, başvurularını çalıştıkları kuruma iletecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ise başvurularını Türkiye'deki büyükelçilik veya konsolosluklardan yapabilecek. Ayrıca yurt dışındaki vatandaşlar, Türkiye'ye geldiklerinde herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Hizmet Merkezine başvuruda bulunabilecek.