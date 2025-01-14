2025 yılı Ocak ayında asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net 22.104 TL olarak belirlendi. Bu düzenlemenin ardından doğum yapan annelere ve ailelere sağlanan destek ödemeleri de yeniden gündeme geldi. 2025 yılında doğum yardımları ve diğer aile destekleri güncellenerek daha kapsamlı hale getirildi. Peki, 1. 2. 3. çocuk için aylık ne kadar ödenecek, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu?