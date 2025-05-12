Çalışan anneleri yakından ilgilendiren doğum izni süresi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalar sonrası, doğum izni süresi uzatılacak mı sorusu gündemin sıcak konularından biri haline geldi. Bu kapsamda Nüfus Politikaları Kurulu, çalışan annelere yönelik doğum izinlerinde güncellemeye gitmek istiyor. Peki Çalışan annelere doğum izni ne kadar, kaç ay uzatılacak, ücretli izin süresi ne kadar? Doğum izni süresi 1 yıla çıkacak mı? İşte ayrıntılar...
Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı sonrasında doğum izni konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sağlıklı bir nüfus yapısını korumak adına kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirdiklerini açıkladı. Bu kapsamda çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde çalışıldığını belirtti. Peki, annelik ve doğum izni 1 yıla mı çıkacak? Çalışan annelerin doğum izni kaç gün? İşte yeni düzenlemenin detayları…
DOĞUM İZNİ SÜRESİ UZATILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada doğum iznini arıtılması için çalışmalara başladığını aktarmıştı.
Doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulunda gündeme alınıyor. Henüz doğum izni düzenlemesi tamamlanmadı. Annelik izninin 1 yıla kadar uzatılması bekleniyor.
Konuyla ilgili taslak çalışma tamamlandıktan sonra Meclis’e sunulacak ve TBMM Başkanlığında oynaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.
NÜFUS POLİTİKALARI KURULU'NUN GÜNDEMİNDE
Nüfus Politikaları Kurulu, 2025 yılında doğum iznini 16 haftadan 1 yıla çıkarmayı gündeme getirdi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ile memur arasındaki farkı kaldıracak düzenlemeler için çalışmalar yapıldığını belirtti.
Fakat taslak henüz Meclis'e sunulmadı, yasanın ne zaman çıkacağı netleşmedi. Kurul, bu adım ile birlikte doğurganlık hızını 1,51'den 2,1'e çıkartmayı hedefliyor.
DOĞUM İZNİ SÜRESİ NE KADAR OLACAK, 1 YIL MI OLACAK?
Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra da sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni var. Çoğul gebelikte iki hafta daha ekleme yapılıyor. İzin dağılımı, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebilir.
Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyen hükümet, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı.
Edinilen bilgilere göre planlama, çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN'DAN DOĞUM İZNİ AÇIKLAMASI
"Kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve eşit şartlarda yer alması için kapsamlı politikalar yürütüyoruz. Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik bir izin veriliyor. Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık" dedi.
DOĞUM YASASIYLA İLGİLİ SON GELİŞMELER
Yeni yasa ile birlikte memurlara verilen 10 gün izin, işçilere de verilecek. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri, annelerin iş gücüne katılımını artıracak.
Doğum iznine ek olarak kreş desteklerinin de gelmesi gündemdeki yerini koruyor.