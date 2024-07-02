Memur maaş zam oranında geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarını büyük bir heyecanla bekliyor. 6 aylık enflasyon oranının açıklanması ile memur zam oranı belli olurken doktor, hemşire, uzman doktor, ebe, sağlık personeli maaş zamları da güncellenecek. Doktor, uzman doktor, hemşire, ebe, sağlık personeli maaşları Temmuz'da ne kadar, kaç TL olacak? 2024 Temmuz zammı ile doktor, hemşire, ebe, sağlık personeli güncel maaş oranları hesaplama tablosu haberimizde.
Doktor, uzman doktor, hemşire, ebe maaş zammı hesaplama işlemleri başlıyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenen memur zammı temmuz 2024 açıklanıyor.
DOKTOR, HEMŞİRE, EBE, UZMAN DOKTOR NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
TÜİK açıklaması 3 Temmuz Çarşamba günü yapılacak ve haziran enflasyonu belli olacak. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve memur zammı belirlenecek. Doktor, hemşire, ebe, uzman doktor maaşları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
Memur maaş zammı üzerinde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı etkili olacak. Ocakta yüzde 49,25 zam alan memurlar yeni maaş tablolarını kontrol ediyor.
ZAM VE ENFLASYON FARKI
Enflasyon farkına ilişkin ipuçları da var. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 25.48 bekleniyor.
Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar için yüzde 9.11 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 10 olan Temmuz zammı da bu durumda yüzde 20.02'ye ulaşacak.
MEMURA EN AZ 39.439 TL
Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı bu tahmin gerçekleşirse 39 bin 439 liraya çıkacak. Ocak'ta 25 bin liradan 37 bin 312 liraya yükselen ortalama memur maaşı da bu tahmine göre 45 bin liraya dayanacak.
En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'lu emekliye mayısta ek ödeme jesti! 2024 yeni sosyal yardım müjdesi geldi! 10.000, 11.234, 11.500 TL...
Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 745 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 159 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 28 bin 222 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 52 liraya yükselecek.
EK İYİLEŞTİRMELER VE YASAL DÜZENLEMELER
Emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Aynı tarihlerde ek iyileştirmeler de karara bağlanacak. Ancak ek iyileştirmeler için yasal düzenleme gerekecek.