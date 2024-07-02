Doktor, uzman doktor, hemşire, ebe, sağlık personeli maaşları Temmuz'da ne kadar, kaç TL olacak? 2024 Temmuz zammı ile doktor, hemşire, ebe, sağlık personeli güncel maaş oranları

MEMURA EN AZ 39.439 TL





Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı bu tahmin gerçekleşirse 39 bin 439 liraya çıkacak. Ocak'ta 25 bin liradan 37 bin 312 liraya yükselen ortalama memur maaşı da bu tahmine göre 45 bin liraya dayanacak.











