Dolar 2026'da ne kadar olacak, dolar düşecek mi? ABD’li dev bankadan dolar kuru tahmini geldi

Banka, 2026 yılı için altın ortalama fiyat tahminini ons başına 4 bin dolardan 4 bin 450 dolara çıkardı. Yeni tahminlere göre altın fiyatlarının gelecek yıl 3 bin 950–4 bin 950 dolar aralığında seyretmesi bekleniyor. Bu aralığın üst sınırı, COMEX'te işlem gören Aralık 2026 vadeli altın kontratının mevcut fiyatının yaklaşık yüzde 14 üzerinde bulunuyor. Altın fiyatının 2027'de ortalama 5 bin 150 ve 2028'de 4500 dolar olacağı da tahmin ediliyor.