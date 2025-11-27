Dolar 2026'da ne kadar olacak, dolar düşecek mi? ABD’li dev bankadan dolar kuru tahmini geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Anket sonuçlarına göre, 2025 sonu dolar/TL beklentisi de 43,72 TL'den 43,96 TL'ye yükseldi. Fed’in faizleri Haziran 2026’ya kadar yüzde 3-yüzde 3.25 aralığına indirmesi, dolar üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Dev bankalardan da 2026 yılı için dolar kuru tahminleri gelmeye devam ediyor. Morgan Stanley, dolarda değer kaybının 2026 ortasına dek derinleşmesini bekliyor.
Morgan Stanley’nin 2026 Yatırım Stratejisi Görünümü’ne göre ABD doları, önümüzdeki yıl dalgalı bir patika izleyerek 2026 ortasına kadar zayıflamayı, yılın ikinci yarısında ise toparlanmayı sürdürecek. Dolar endeksi, şu anki 100 seviyesinden 2026 ikinci çeyreğinde 94 ile 2021’den bu yana en düşük düzeye inecek; yıl sonunda yeniden 100 seviyesine dönmesi bekleniyor.
Banka, önceki tahminlerinde doların 2026 ortasından yıl sonuna kadar yüzde 10 düşebileceğini öngörüyordu; ancak son gelişmeler, dolar için daha az olumsuz bir görünüm sundu. G10 FX Strateji Başkanı David Adams, Ekim Fed toplantısının faizlerin önceki beklentiler kadar hızlı düşmeyeceği algısını güçlendirdiğini ifade etti.
Fed faizi indirirse dolar düşer mi?
Morgan Stanley, 2026’da ABD büyümesinin yıl ortasında yavaşlayıp yıl sonunda yüzde 1.8’e hızlanmasını bekliyor. Çekirdek PCE enflasyonunun ise yüzde 2.9’dan yüzde 2.6’ya gerileyeceği öngörülüyor. Fed’in faizleri Haziran 2026’ya kadar yüzde 3-yüzde 3.25 aralığına indirmesi, dolar üzerinde baskı oluşturabilir.
2026’nın ikinci yarısında ise üç unsurun doları desteklemesi bekleniyor. ABD büyümesinin dayanıklılığı, Fed’in faiz indirim döngüsünün sona ermesiyle beraber faizlerde olası yukarı yönlü tepki ve şirketler ile yatırımcıların dolar zayıflamasına karşı hedge talebinin azalması.
Altın 2026’da ne kadar olacak, yükselecek mi düşecek mi?
ABD’den gelen yeni ekonomik verilerin, Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentileri güçlendirmesi ve dolar üzerindeki baskıyı artırması, güvenli liman talebini destekledi. Deutsche Bank, yatırımcı akımlarının istikrar kazanması ve merkez bankalarının süregelen talebini gerekçe göstererek altın fiyatı tahminlerini yükseltti.
Banka, 2026 yılı için altın ortalama fiyat tahminini ons başına 4 bin dolardan 4 bin 450 dolara çıkardı. Yeni tahminlere göre altın fiyatlarının gelecek yıl 3 bin 950–4 bin 950 dolar aralığında seyretmesi bekleniyor. Bu aralığın üst sınırı, COMEX'te işlem gören Aralık 2026 vadeli altın kontratının mevcut fiyatının yaklaşık yüzde 14 üzerinde bulunuyor. Altın fiyatının 2027'de ortalama 5 bin 150 ve 2028'de 4500 dolar olacağı da tahmin ediliyor.