Dolar yükselişe geçti! Euro ve sterlin düşüşte! İşte 23 Haziran Pazartesi döviz kurları son durum

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurması sonrası artan belirsizlik, ABD dolarının güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD ve Avrupa hisse senedi vadeli endekslerini düşürdü. Borsalarda tedirgin bekleyiş sürerken, yatırımcı dolar kurunun ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin düştü mü yükseldi mi? İşte 23 Haziran Pazartesi döviz kurları son durum.