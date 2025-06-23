Dolar yükselişe geçti! Euro ve sterlin düşüşte! İşte 23 Haziran Pazartesi döviz kurları son durum

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından piyasalar alt üst oldu. Dolar kuru, savaşının gölgesinde yeni haftaya yukarı yönlü başladı. Peki dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin düştü mü yükseldi mi? İşte 23 Haziran Pazartesi döviz kurları son durum.
ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurması sonrası artan belirsizlik, ABD dolarının güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD ve Avrupa hisse senedi vadeli endekslerini düşürdü. Borsalarda tedirgin bekleyiş sürerken, yatırımcı dolar kurunun ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin düştü mü yükseldi mi? İşte 23 Haziran Pazartesi döviz kurları son durum.
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
Dolar alış: 39,7026 TL
Dolar satış: 39,7286 TL
23 HAZİRAN EURO KAÇ TL?
Euro alış: 45,6558 TL
Euro satış: 45,7509 TL
23 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL
Sterlin alış: 53,2601 TL
Sterlin satış: 53,4136 TL