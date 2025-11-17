Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alacağının müjdesini verdi. Peki DSİ personel alımı ne zaman başvurular başladı mı, başvurular İŞKUR üzerinden mi yapılacak? İşte, Devlet Su İşleri 1389 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı.
Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı, kurumun bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında personel alımına ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı paylaşımında, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
DSİ PERSONEL ALIMI HANGİ BÖLÜMLERDE OLACAK, KAÇ KİŞİ ALINACAK?
Paylaşımdaki grafiğe göre, noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak.
DSİ SINAVLA PERSONEL ALINACAK MI?
Açıklamada noter kurasıyla alınacak işçilerin yanında, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavla 84 operatörün daha istihdam edileceği bildirildi. Sınav takvimi ve başvuru koşullarına ilişkin detayların DSİ ve Bakanlık tarafından ayrıca paylaşılması bekleniyor.
İŞKUR DSİ PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?
DSİ’nin 1389 personel alımına yönelik başvuru sürecine dair resmi takvim henüz duyurulmadı. Başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı ifade edilirken, kurumun resmi duyurusunun kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Adaylar, ilan ekranını ve DSİ’nin resmi açıklamalarını takip ediyor.