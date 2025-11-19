Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler: Dünya Kupası play-off maçları ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler: Dünya Kupası play-off maçları ne zaman oynanacak?

12:2319/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Dünya futbolunun en büyük buluşması FIFA 2026 Dünya Kupası’nın takvimi belli oldu. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek. A Milli Takımımızın Play-Off etabına yükselmesiyle birlikte gözler Türkiye’nin maç programına çevrildi. Peki, Türkiye Play-Off karşılaşmalarını hangi tarihlerde oynayacak?

FIFA 2026 Dünya Kupası için geri sayım resmen başladı. Bu yıl ilk kez 48 takımın yer alacağı dev turnuva, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek. A Milli Takımımızın Play-Off turuna kalması heyecanı artırırken, futbolseverler Türkiye’nin maç tarihlerini araştırıyor. Öte yandan Dünya Kupası bileti alan ülkeler de netleşmeye başladı. İşte turnuva takvimi ve kesinleşen katılımcılar…

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye'nin de yer aldığı play-off turu kura çekimi 20 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Bu kapsamda oluşacak fikstür 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

DÜNYA KUPASI'NA DOĞRUDAN GİTMEYİ GARANTİLEYEN ÜLKELER

Meksika

ABD

Kanada

Arjantin

Fransa

İngiltere

Brezilya

Portekiz

Hollanda

Almanya

Hırvatistan

İskoçya

İspanya

Avusturya

İsviçre

Belçika

Fas

Kolombiya

Uruguay

Japonya

Senegal

İran

Güney Kore

Ekvador

Avustralya

Norveç

Mısır

Cezayir

Paraguay

Tunus

Fildişi Sahili

Katar

Özbekistan

Suudi Arabistan

Güney Afrika

Ürdün

Yeşil Burun Adaları

Gana

Yeni Zelanda

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.

#Dünya Kupası
#dünya kupasına katılan ülkeler
#Dünya Kupası Play-Off Turu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarkan 2026 İstanbul konseri tarihi ve Biletix bilet fiyatları