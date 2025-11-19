Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler: Dünya Kupası play-off maçları ne zaman oynanacak?

FIFA 2026 Dünya Kupası için geri sayım resmen başladı. Bu yıl ilk kez 48 takımın yer alacağı dev turnuva, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek. A Milli Takımımızın Play-Off turuna kalması heyecanı artırırken, futbolseverler Türkiye’nin maç tarihlerini araştırıyor. Öte yandan Dünya Kupası bileti alan ülkeler de netleşmeye başladı. İşte turnuva takvimi ve kesinleşen katılımcılar…