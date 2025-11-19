Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler: Dünya Kupası play-off maçları ne zaman oynanacak?

Dünya futbolunun en büyük buluşması FIFA 2026 Dünya Kupası’nın takvimi belli oldu. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek. A Milli Takımımızın Play-Off etabına yükselmesiyle birlikte gözler Türkiye’nin maç programına çevrildi. Peki, Türkiye Play-Off karşılaşmalarını hangi tarihlerde oynayacak?
FIFA 2026 Dünya Kupası için geri sayım resmen başladı. Bu yıl ilk kez 48 takımın yer alacağı dev turnuva, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek. A Milli Takımımızın Play-Off turuna kalması heyecanı artırırken, futbolseverler Türkiye’nin maç tarihlerini araştırıyor. Öte yandan Dünya Kupası bileti alan ülkeler de netleşmeye başladı. İşte turnuva takvimi ve kesinleşen katılımcılar…
DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye'nin de yer aldığı play-off turu kura çekimi 20 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Bu kapsamda oluşacak fikstür 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
DÜNYA KUPASI'NA DOĞRUDAN GİTMEYİ GARANTİLEYEN ÜLKELER
Meksika
ABD
Kanada
Arjantin
Fransa
İngiltere
Brezilya
Portekiz
Hollanda
Almanya
Hırvatistan
İskoçya
İspanya
Avusturya
İsviçre
Belçika
Fas
Kolombiya
Uruguay
Japonya
Senegal
İran
Güney Kore
Ekvador
Avustralya
Norveç
Mısır
Cezayir
Paraguay
Tunus
Fildişi Sahili
Katar
Özbekistan
Suudi Arabistan
Güney Afrika
Ürdün
Yeşil Burun Adaları
Gana
Yeni Zelanda
2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.