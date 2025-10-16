Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Dünyanın en güçlü ordu listesi belli oldu: 100 ülke arasında Türkiye fırtınası esti

Dünyanın en güçlü ordu listesi belli oldu: 100 ülke arasında Türkiye fırtınası esti

13:1416/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

ABD merkezli 'Global Firepower' internet sitesi, en güçlü askeri güçleri sıraladı. Araştırma, ülkelerin askeri teknolojileri, birim sayıları, mali durumları, lojistik kapasiteleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla faktörü değerlendirerek yapıldı. Listeye göre Türkiye, birçok ülkeyi geride bırakarak üç sıra birden yükseldi. İşte güncel sıralama...

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ

100- KIRGIZİSTAN

99-LETONYA

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

97-ZAMBİYA

96-Uruguay

95-HONDURAS

94-İRLANDA

93-ÇAD

92-MOZAMBİK

91-SLOVENYA

90-ARNAVUTLUK

89-KENYA

88-LİTVANYA

87- ESTONYA

86- BAHREYN

85- PARAGUAY

84-GÜRCİSTAN

83-TÜRKMENİSTAN

82- BOLİVYA

81-YEMEN

80-ÜRDÜN

79-LİBYA

78-UMMAN

77-KUVEYT

76-SUDAN

75-SRİ LANKA

74-TUNUS

73-KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

72-EKVADOR

71-AVUSTURYA

70-BELÇİKA

69-SLOVAKYA

68-KÜBA

67-YENİ ZELANDA

66-HIRVATİSTAN

65-ÖZBEKİSTAN

64-BELARUS

63-KATAR

62-BULGARİSTAN

61-FAS

60-SURİYE

59-AZERBAYCAN

58-KAZAKİSTAN

57-VENEZUELA

56-SIRBİSTAN

55-Angola

54-Macaristan

53-Peru

52-ŞİLİ

51-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

50-FİNLANDİYA

49-Etiyopya

48-DANİMARKA

47-Romanya

46-ÇEKYA

45-Irak

44-KOLOMBİYA

43-İSVİÇRE

42-Malezya

41-NORVEÇ

40-HOLLANDA

39-NİJERYA

38-PORTEKİZ

37-BANGLADEŞ

36-KUZEY KORE

35-MYANMAR

34-FİLİPİNLER

33-Güney Afrika

32-YUNANİSTAN

31-Meksika

30-SİNGAPUR

29-İSVEÇ

28-Arjantin

27-Kanada

26-Cezayir

25-TAYLAND

24-TAYVAN

23-SUUDİ ARABİSTAN

22-VİETNAM

21-POLONYA

20-İSPANYA

19-ALMANYA

18-UKRAYNA

16-AVUSTRALYA

15-MISIR

14-İRAN

13- ENDONEZYA

12-BREZİLYA

11-FRANSA

10-İTALYA

9-PAKİSTAN

8-TÜRKİYE

7-JAPONYA

6-BİRLEŞİK KRALLIK

5-GÜNEY KORE

4-HİNDİSTAN

3-ÇİN

2-RUSYA

1-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

#En güçlü orduya sahip ülkeler listesi
#Dünyanın en güçlü orduları
#en güçlü ülke
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR ekim ayına özel yeni iş ilanları yayımlandı: İŞKUR açık iş ilanı kamu ve özel sektör alımları