Dünyanın en güçlü ordu listesi belli oldu: 100 ülke arasında Türkiye fırtınası esti

ABD merkezli 'Global Firepower' internet sitesi, en güçlü askeri güçleri sıraladı. Araştırma, ülkelerin askeri teknolojileri, birim sayıları, mali durumları, lojistik kapasiteleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla faktörü değerlendirerek yapıldı. Listeye göre Türkiye, birçok ülkeyi geride bırakarak üç sıra birden yükseldi. İşte güncel sıralama...

1 /99 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ 100- KIRGIZİSTAN

2 /99 99-LETONYA

3 /99 98-FİLDİŞİ SAHİLİ

4 /99 97-ZAMBİYA

5 /99 96-Uruguay

6 /99 95-HONDURAS

7 /99 94-İRLANDA

8 /99 93-ÇAD

9 /99 92-MOZAMBİK

10 /99 91-SLOVENYA

11 /99 90-ARNAVUTLUK

12 /99 89-KENYA

13 /99 88-LİTVANYA

14 /99 87- ESTONYA

15 /99 86- BAHREYN

16 /99 85- PARAGUAY

17 /99 84-GÜRCİSTAN

18 /99 83-TÜRKMENİSTAN

19 /99 82- BOLİVYA

20 /99 81-YEMEN

21 /99 80-ÜRDÜN

22 /99 79-LİBYA

23 /99 78-UMMAN

24 /99 77-KUVEYT

25 /99 76-SUDAN

26 /99 75-SRİ LANKA

27 /99 74-TUNUS

28 /99 73-KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

29 /99 72-EKVADOR

30 /99 71-AVUSTURYA

31 /99 70-BELÇİKA

32 /99 69-SLOVAKYA

33 /99 68-KÜBA

34 /99 67-YENİ ZELANDA

35 /99 66-HIRVATİSTAN

36 /99 65-ÖZBEKİSTAN

37 /99 64-BELARUS

38 /99 63-KATAR

39 /99 62-BULGARİSTAN

40 /99 61-FAS

41 /99 60-SURİYE

42 /99 59-AZERBAYCAN

43 /99 58-KAZAKİSTAN

44 /99 57-VENEZUELA

45 /99 56-SIRBİSTAN

46 /99 55-Angola

47 /99 54-Macaristan

48 /99 53-Peru

49 /99 52-ŞİLİ

50 /99 51-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

51 /99 50-FİNLANDİYA

52 /99 49-Etiyopya

53 /99 48-DANİMARKA

54 /99 47-Romanya

55 /99 46-ÇEKYA

56 /99 45-Irak

57 /99 44-KOLOMBİYA

58 /99 43-İSVİÇRE

59 /99 42-Malezya

60 /99 41-NORVEÇ

61 /99 40-HOLLANDA

62 /99 39-NİJERYA

63 /99 38-PORTEKİZ

64 /99 37-BANGLADEŞ

65 /99 36-KUZEY KORE

66 /99 35-MYANMAR

67 /99 34-FİLİPİNLER

68 /99 33-Güney Afrika

69 /99 32-YUNANİSTAN

70 /99 31-Meksika

71 /99 30-SİNGAPUR

72 /99 29-İSVEÇ

73 /99 28-Arjantin

74 /99 27-Kanada

75 /99 26-Cezayir

76 /99 25-TAYLAND

77 /99 24-TAYVAN

78 /99 23-SUUDİ ARABİSTAN

79 /99 22-VİETNAM

80 /99 21-POLONYA

81 /99 20-İSPANYA

82 /99 19-ALMANYA

83 /99 18-UKRAYNA

84 /99 16-AVUSTRALYA

85 /99 15-MISIR

86 /99 14-İRAN

87 /99 13- ENDONEZYA

88 /99 12-BREZİLYA

89 /99 11-FRANSA

90 /99 10-İTALYA

91 /99 9-PAKİSTAN

92 /99 8-TÜRKİYE

93 /99 7-JAPONYA

94 /99 6-BİRLEŞİK KRALLIK

95 /99 5-GÜNEY KORE

96 /99 4-HİNDİSTAN

97 /99 3-ÇİN

98 /99 2-RUSYA