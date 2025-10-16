Dünyanın en güçlü ordu listesi belli oldu: 100 ülke arasında Türkiye fırtınası esti

ABD merkezli 'Global Firepower' internet sitesi, en güçlü askeri güçleri sıraladı. Araştırma, ülkelerin askeri teknolojileri, birim sayıları, mali durumları, lojistik kapasiteleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla faktörü değerlendirerek yapıldı. Listeye göre Türkiye, birçok ülkeyi geride bırakarak üç sıra birden yükseldi. İşte güncel sıralama...
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ
100- KIRGIZİSTAN
99-LETONYA
98-FİLDİŞİ SAHİLİ
97-ZAMBİYA
96-Uruguay
95-HONDURAS
94-İRLANDA
93-ÇAD
92-MOZAMBİK
91-SLOVENYA
90-ARNAVUTLUK
89-KENYA
88-LİTVANYA
87- ESTONYA
86- BAHREYN
85- PARAGUAY
84-GÜRCİSTAN
83-TÜRKMENİSTAN
82- BOLİVYA
81-YEMEN
80-ÜRDÜN
79-LİBYA
78-UMMAN
77-KUVEYT
76-SUDAN
75-SRİ LANKA
74-TUNUS
73-KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
72-EKVADOR
71-AVUSTURYA
70-BELÇİKA
69-SLOVAKYA
68-KÜBA
67-YENİ ZELANDA
66-HIRVATİSTAN
65-ÖZBEKİSTAN
64-BELARUS
63-KATAR
62-BULGARİSTAN
61-FAS
60-SURİYE
59-AZERBAYCAN
58-KAZAKİSTAN
57-VENEZUELA
56-SIRBİSTAN
55-Angola
54-Macaristan
53-Peru
52-ŞİLİ
51-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
50-FİNLANDİYA
49-Etiyopya
48-DANİMARKA
47-Romanya
46-ÇEKYA
45-Irak
44-KOLOMBİYA
43-İSVİÇRE
42-Malezya
41-NORVEÇ
40-HOLLANDA
39-NİJERYA
38-PORTEKİZ
37-BANGLADEŞ
36-KUZEY KORE
35-MYANMAR
34-FİLİPİNLER
33-Güney Afrika
32-YUNANİSTAN
31-Meksika
30-SİNGAPUR
29-İSVEÇ
28-Arjantin
27-Kanada
26-Cezayir
25-TAYLAND
24-TAYVAN
23-SUUDİ ARABİSTAN
22-VİETNAM
21-POLONYA
20-İSPANYA
19-ALMANYA
18-UKRAYNA
16-AVUSTRALYA
15-MISIR
14-İRAN
13- ENDONEZYA
12-BREZİLYA
11-FRANSA
10-İTALYA
9-PAKİSTAN
8-TÜRKİYE
7-JAPONYA
6-BİRLEŞİK KRALLIK
5-GÜNEY KORE
4-HİNDİSTAN
3-ÇİN
2-RUSYA
1-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ