Durukan Şekerleme'nin halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından tamamlandı ve gizlendi, halka arzın neler olacağı merak edilmeye başlandı. Şirketin halka arzında 32.500.000 TL nominal değerli pay ile birlikte, ortak satış yoluyla halka arz edilen 10.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmakta. Bu satışın ardından Durukan Şekerleme'nin halka arz büyüklüğü toplamda 722.500.000 TL olarak gerçekleşti. Peki, Durukan Şekerleme borsada ne zaman işlem görecek?

1 / 6 Durukan Şekerleme'nin (DURKN) halka arzı sonuçlandı ve açıklanan bilgilere göre: 32.500.000 TL nominal değerli pay halka arz edildi. Peki, Durukan Şekerleme borsada ne zaman işlem görecek? İşte Durukan Şekerleme (DURKN) borsa işlem tarihi!

2 / 6 DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ SONUÇLARI Ortak satış yoluyla 10.000.000 TL nominal değerli paylar da halka arz edildi. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 722.500.000 TL olarak gerçekleşti. Halka arzda yatırımcı gruplarına tahsisat yapılmadı ve paylar eşit şekilde dağıtıldı.

3 / 6 Durukan Şekerleme'nin borsa işlemlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili kesin tarihe Borsa İstanbul veya şirketin resmi açıklamaları aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Genellikle halka arzdan sonra birkaç hafta içinde borsa işlemlerine başlanır.

4 / 6 Borsa İstanbul tarafından Durukan Şekerleme halka arzıyla ilgili paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 698.198 adet emir ile satışa sunulan adedin 3.27 katına tekabül eden 138.935.808 adet nominal değerli paylar için 2.639.780.352,00 TL tutarlı talep geldi.

5 / 6 DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ? Dağıtım sonucuna göre halka arzda 42.500.000 TL nominal değerli paylar, 689.338 yatırımcıya satılmış oldu. Talep toplama aşamasındaki bireysel katılımcı sayısı 689.338 olurken buna göre ortalama pay dağıtımı 61 lot (1.037 TL) olarak gerçekleşti.