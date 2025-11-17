Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
e devlet TOKİ 5000 TL başvuru ödemesi nereden, nasıl yapılır? TOKİ 5000 TL başvuru parası hangi bankaya IBAN'la yatırılır?

e devlet TOKİ 5000 TL başvuru ödemesi nereden, nasıl yapılır? TOKİ 5000 TL başvuru parası hangi bankaya IBAN'la yatırılır?

09:2717/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurular tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar, 5 bin TL olarak belirlenen başvuru ücretinin nasıl ve nereye yatırılacağını araştırıyor. Kurada hak sahibi olamayanlar ise ücretin geri ödenme tarihini merak ediyor. İşte TOKİ başvuru ücreti, ödeme ve iade süreciyle ilgili tüm detaylar…

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başvurular devam ederken, 5 bin TL başvuru ücretinin yatırılacağı kanallar ve son tarih merak konusu oldu. Kurada çıkmayan vatandaşların parasının ne zaman geri ödeneceği de gündemde. TOKİ başvuru ücreti ve iade sürecine dair ayrıntılar haberimizde…

TOKİ 5000 TL NE ZAMAN YATIRILACAK?

TOKİ başvuru ücreti olan 5000 TL'nin, sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılması gerekiyor. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.

e-Devlet kanalıyla yapılacak başvurularda; Banka tarafından SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış olan hesaba, başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM ile yatırılması gerekiyor. Aksi halde mevcut başvuru iptal ediliyor.

E-devlet başvuru ekranında yazan bilgiler şu şekilde:

Ekrandaki "Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 5000 TL yatırmanız gerekecektir. Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz.

Söz konusu hesabınızda başvuruyu takip eden üçüncü iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmaz iseniz başvurunuz geçersiz olacaktır.

TOKİ ÇIKMAZSA 5000 TL NE ZAMAN İADE EDİLİR?

Kura sonucunda hak sahibi olamamanız halinde;

Başvurduğunuz proje, Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedeliniz Ziraat Bankası hesabınıza iade edilecek olup, ATM’lerden de kartsız işlemler menüsü altından alabilirsiniz.

Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinizi www.halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden veya Halk Bankası ATM’lerinden iade alabilirsiniz.

#TOKİ
#toki başvuru
#toki başvuru ödemesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5G'ye uyumlu telefon modelleri hangileri? iOS ve Android 5G uyumlu telefonlar listesi 2025