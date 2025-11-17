e devlet TOKİ 5000 TL başvuru ödemesi nereden, nasıl yapılır? TOKİ 5000 TL başvuru parası hangi bankaya IBAN'la yatırılır?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurular tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar, 5 bin TL olarak belirlenen başvuru ücretinin nasıl ve nereye yatırılacağını araştırıyor. Kurada hak sahibi olamayanlar ise ücretin geri ödenme tarihini merak ediyor. İşte TOKİ başvuru ücreti, ödeme ve iade süreciyle ilgili tüm detaylar…
TOKİ 5000 TL NE ZAMAN YATIRILACAK?
TOKİ başvuru ücreti olan 5000 TL'nin, sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılması gerekiyor. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.
e-Devlet kanalıyla yapılacak başvurularda; Banka tarafından SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış olan hesaba, başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM ile yatırılması gerekiyor. Aksi halde mevcut başvuru iptal ediliyor.
E-devlet başvuru ekranında yazan bilgiler şu şekilde:
Ekrandaki "Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 5000 TL yatırmanız gerekecektir. Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz.
Söz konusu hesabınızda başvuruyu takip eden üçüncü iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmaz iseniz başvurunuz geçersiz olacaktır.
TOKİ ÇIKMAZSA 5000 TL NE ZAMAN İADE EDİLİR?
Kura sonucunda hak sahibi olamamanız halinde;
Başvurduğunuz proje, Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedeliniz Ziraat Bankası hesabınıza iade edilecek olup, ATM’lerden de kartsız işlemler menüsü altından alabilirsiniz.
Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinizi www.halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden veya Halk Bankası ATM’lerinden iade alabilirsiniz.