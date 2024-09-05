E Devlet’ten buzağı destekleme başvurusu nasıl yapılır?

" Buzağı Destekleme Hizmet Bedeli " tahsilatı ve örgütlü olmayan yetiştiricilerin Buzağı Destekleme Başvurusu işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi için " edevlet.tarbil.gov.tr " adresi üzerinden " Buzağı Destekleme Başvurusu Ödemesi " modülünü devreye aldı.

Bir dakika gibi kısa bir sürede Buzağı Destekleme Başvuru ödemesi yapmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi " Buzağı Destekleme Başvurusu " ödemesini edevlet.tarbil.gov.tr adresi üzerindeki ilgili modülden kredi kartı ile yaptıktan sonra, başvuru işlemi yetkili memur tarafından kontrol edilecek ve işlem tamamlanacak.