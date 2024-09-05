Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında 2024 yılı büyükbaş hayvancılık (buzağı ve malak) desteklemelerinin başvuru sürecinin başladığını açıkladı. Hayvan başına 1.000 TL'den başlayan destekler, ilavelerle 10.000 TL'ye kadar çıkıyor. Peki Buzağı ve malak desteği nasıl alınır? Büyükbaş hayvancılık desteği başvurusu nasıl yapılır?
2024 yılı Buzağı ve malak desteklemeleri I. dönem başvuruları başladı. Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında 2024 yılı büyükbaş hayvancılık desteklemelerinin başvuru sürecinin başladığını açıkladı. TÜRKVET’te kayıtlı, belirli şartları taşıyan ve VETBİS’e kaydedilmiş buzağılar ile malaklar sahipleri desteklemelerden faydalanabilecek. Peki Buzağı ve Malak Desteği Başvuru Şartları neler? Büyükbaş hayvancılık buzağı ve malak desteği ne kadar?
Buzağı ve malak desteği başvuruları ne zaman?
Başvurular, birinci dönem için; 2 Eylül 2024 tarihi itibariyle başlamış olup, 2 Aralık 2024 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. İkinci dönem için ise 1 Nisan 2025-15 Haziran 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunulacaktır. Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönem içinde başvuru yapmış sayılacaktır. Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci dönemde başvuru yapabilecektir.
Buzağı ve Malak Desteğinden Yararlanmak İçin Gereken Şartlar
2024 yılı arıcılık desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin şu şartları sağlamaları gerekiyor:
TÜRKVET’te kayıtlı olmak
Destekleme yılı içinde ülkemizde doğmuş olmak
Doğduğu işletme numarası, cinsiyet, ana kulak numarası ve doğum tarihi bilgileri mevcut olmak
En az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmak
Programlı aşıları (dişilerde brusella ve şap, erkeklerde şap) yaptırılmış olmak
VETBİS’e kaydedilmiş olmak.
Buzağı ve malak desteği başvurusu nasıl nereye yapılır?
Buzağı desteği için arıcılar, desteklemeyi almak istedikleri tarımsal amaçlı örgüt üzerinden veya kooperatifler aracılığıyla bölge veya il üst birlikleri üzerinden başvuruda bulunabilirler. Soy kütüğü ilave desteklemesi için damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvurmalıdır.
2024 Buzağı ve Malak Destek Miktarları
Temel buzağı/malak desteği ve ilave destek tutarları:
Temel buzağı/malak desteği: 1.000 ₺/baş (net)
Aile işletmelerinde doğan buzağılara/malaklara: ilave 1.000₺/baş
Kadın veya genç çiftçilerin işletmelerinde doğan buzağılara/malaklara: ilave 700 ₺/baş
Suni tohumlamadan doğan buzağılara/malaklara: ilave 800 ₺/baş
Yerli sperma kullanımı ile suni tohumlamadan doğan buzağı/malaklara: ilave 500 ₺/baş
Hastalıktan ari işletmelerde doğan dişi buzağılara/malaklara: ilave 4.000 ₺/baş
AB onaylı süt çiftliği işletmelerinde doğan dişi buzağı/malaklara: ilave 600 ₺/baş
1'inci derece tarımsal amaçlı örgütlere üye yetiştiricilerin buzağı ve malaklarına: ilave 200 ₺/baş
Soykütüğüne kayıtlı buzağılara/malaklara: ilave 1.500 ₺/baş veya ilave 800 ₺/baş
İlave desteklerin temel buzağı/malak desteğini hakeden buzağılara/malaklara istenilen şartlar sağlandığı taktirde temel desteğe ilave olarak verilecek.
E Devlet’ten buzağı destekleme başvurusu nasıl yapılır?
"Buzağı Destekleme Hizmet Bedeli" tahsilatı ve örgütlü olmayan yetiştiricilerin Buzağı Destekleme Başvurusu işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi için "edevlet.tarbil.gov.tr" adresi üzerinden "Buzağı Destekleme Başvurusu Ödemesi" modülünü devreye aldı.
Bir dakika gibi kısa bir sürede Buzağı Destekleme Başvuru ödemesi yapmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi "Buzağı Destekleme Başvurusu" ödemesini edevlet.tarbil.gov.tr adresi üzerindeki ilgili modülden kredi kartı ile yaptıktan sonra, başvuru işlemi yetkili memur tarafından kontrol edilecek ve işlem tamamlanacak.