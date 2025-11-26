EGM 100 BİN PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ: EGM Maaş Promosyonu Ödeme Tarihi Ne Zaman, Tarihler Açıklandı Mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yapılacak 100 bin TL maaş promosyonu, teşkilat içinde büyük merakla takip ediliyor. Türkiye İş Bankası ile imzalanan yeni protokol kapsamında merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm emniyet mensuplarına tek seferde ve kesintisiz ödeme yapılacak. Önceki sözleşmenin sona ermesinin ardından gözler artık promosyonun hesaba yatacağı tarihe çevrildi. Peki, EGM 100 bin TL promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?
EGM ile Türkiye İş Bankası arasında sağlanan promosyon anlaşması doğrultusunda 100 bin TL’lik ödeme hazırlıkları sürüyor. Tüm emniyet personeline tek seferde yatırılacak olan promosyonun, eski protokolün sona ermesiyle birlikte kısa süre içinde hesaplara aktarılması planlanıyor. Ödeme takvimine ilişkin araştırmalar yoğunlaşırken, “İş Bankası EGM promosyonu ne zaman yatacak?” sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti.
EGM 100 BİN TL PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?
Promosyon anlaşmaları 3 yıl üzerinden yapılırken eski protokol 1 Kasım’da tamamlandı. Gerçekleştirilen ihale sonucunda 100 bin TL ile en yüksek teklifi veren İş Bankası tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanlarına tek seferde 100 bin TL maaş promosyon ödemesi yapılacak. Buradan hesapla 100 bin TL EGM promosyon ödemelerinin kasım ayı içerisinde, ayın ilk iki haftası içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
İŞ BANKASI EGM MAAŞ PROMOSYONU ÖDEME TARİHİ NE?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden maaş promosyon ödemelerine dair açıklama geldi. Yapılan açıklamada;
"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025–2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.
İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) ’den tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.
İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltmiştir.
Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. ’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur.
İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.