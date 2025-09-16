Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon anlaşması 2025 yılı için yeniden gündemde. 2022’de yapılan protokol kapsamında personele tek seferde 27 bin TL ödenmişti. 2025 yılı içerisinde maaş promosyon anlaşması yenilenecek olan personeller promosyon detaylarını araştırmaya devam ediyor. Peki Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon talebi ve bankaların teklifi belli oldu mu? Ne kadar ve ne zaman promosyon ödenecek?
2022'de sağlanan protokol kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline 27 bin TL ödenmişti. Yeni dönem için beklentiler yükselirken, EGM promosyon talebi ve bankaların sunduğu teklifler gündemde yerini aldı. Peki, EGM promosyon ödemelerinde son durum nedir? EGM promosyon anlaşması için ihale tarihi açıklandı mı?
EGM MAAŞ PROMOSYONU ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Resmi takvime göre bu sözleşmeler genellikle yılın ikinci yarısında yenileniyor ve 2025 yılı itibarıyla kalan dönemin ilan edilmesi bekleniyor. Memurlar, promosyon ihalesinin bir an önce açılmasını ve kamuoyuna net bir teklif yayınlanmasını talep ederken, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları gibi kamu personeli, mevcut ekonomik koşullarda daha rekabetçi anlaşmaların gerekliliğini vurguluyor. Bankaların kamu kurumlarına sunduğu teklifler değişkenlik gösterirken, bu süreç personel motivasyonunu doğrudan etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor; ihale sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ödemelerin hesaplara aktarılması, çalışanların mali planlamalarını şekillendirecek.
Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları, maaş promosyonlarının personel refahı için kritik bir destek olduğunu belirterek, tekliflerin en az belirli bir seviye üzerinde olmasını bekliyor; bu talepler, enflasyon karşısında alım gücünü koruma amacı taşıyor. Bankaların sunduğu teklifler arasında kamu kurumlarına özel protokoller ön planda yer alırken, ödemelerin protokol imzalandıktan kısa süre sonra personel hesaplarına yatması planlanıyor. Bu anlaşmalar, genellikle 3-5 yıllık süreleri kapsar ve enflasyona endeksli artışlarla güncellenir; personel, ihalenin şeffaflık içinde tamamlanmasını ve en avantajlı teklifin seçilmesini umut ediyor.
EGM MAAŞ PROMOSYONU 2025 NE KADAR OLACAK?
EGM maaş promosyonu 2025, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personelinin mali refahını artırmak amacıyla bankalarla yürütülen görüşmelerle gündemde yerini koruyor. Yaklaşık 330 bin polisin maaşlarını bünyesinde tutma karşılığında bankaların sunduğu toplu ödemeler, enflasyon ve ekonomik dinamikler dikkate alınarak şekillenirken, Adalet Bakanlığı gibi diğer kamu kurumlarının benzer anlaşmaları bu rekabeti daha da yoğunlaştırıyor.
EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI EGM MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLAMASI
Yapılan yazılı açıklamada,
"Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak teşkilatımızın hak ettiği ekonomik kazanımlar için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 2025 yılı maaş promosyonu konusunda teklif ve çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız.
Sendikamız, teşkilat mensuplarımızın emeğinin karşılığını alabilmesi için süreci titizlikle takip etmiş ve promosyon görüşmeleri noktasında kamuoyunu aydınlatmayı görev bilmiştir.
Başlıca taleplerimiz:
2025 EGM Promosyon Talebimiz: 270.000 ₺’dir. Bu tutar tek seferde ve peşin olarak ödenmeli ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranınca kişi başı ekstra ödeme yapılmalıdır.
Değerler hassasiyeti bulunan ya da promosyon yerine alternatif seçim hakkını kullanmak isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi sunulmalıdır.
164.440 ₺ taban fiyatı ile ihale şartnamesi açıklanmalıdır.
Amacımız teşkilat mensuplarımızın ekonomik anlamda nefes almasını sağlamak, aile bütçelerine katkı sunmak, ekonomik nedenlerle gerçekleşen intiharların önüne geçebilmek ve emeklerinin karşılığını en yüksek düzeyde alabilmelerini temin etmektir. Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak bu süreci şeffaf şekilde yürütmeye devam edecek, her gelişmeyi kamuoyu ile paylaşacağız." denildi.