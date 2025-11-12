Yeni Şafak
EGM PROMOSYON ÖDEME TARİHİ SON AÇIKLAMALAR: EGM promosyon ne zaman yatacak, 100 bin TL hangi tarihte yatacak?

12:5512/11/2025, Çarşamba
Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yapılacak maaş promosyonu ödemeleri için süreç netleşmeye başladı. Yapılan ihale sonucunda en yüksek teklifin İş Bankası’ndan gelmesiyle anlaşma sağlandı. Şimdi gözler, 100 bin TL tutarındaki promosyon ödemesinin hesaplara yatacağı tarihe çevrildi.

Polis maaş promosyonunda beklenen gelişme yaşandı! Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ihalede en yüksek teklif İş Bankası’ndan geldi. Tekliflerin yeniden değerlendirilmesinin ardından sonuçlar açıklandı. Personelin gözü şimdi 100 bin TL’lik promosyonun ödeme takviminde.

2025 EGM PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti. Promosyon anlaşmaları 3 yıl üzerinden yapılırken eski protokol 1 Kasım’da tamamlandı.

Buna göre, EGM promosyon ödemelerinin kasım ayı içerisinde, ayın ilk iki haftası içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

EGM'DEN AÇIKLAMA

EGM'den yapılan açıklamada; "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025–2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.

İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) ’den tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltmiştir.

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. ’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur.

İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

#egm
#egm promosyon
#EGM promosyon ödemesi
