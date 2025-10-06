Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) 2025-2028 dönemini kapsayan maaş promosyon ihalesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Polis memurları ve diğer EGM personelini doğrudan ilgilendiren bu protokol, maaşların yatırıldığı banka ile belirli süre için yapılan bir anlaşma niteliği taşıyor. Peki, 2025 yılı için EGM personeline ödenecek maaş promosyonu ne kadar olacak ve polislere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? İşte son durum.

1 /6 EGM maaş promosyonu 2025, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin ekonomik refahını doğrudan etkileyen bir süreç olarak, bankalarla yapılan protokol görüşmeleriyle gündemde yerini koruyor.

2 /6 EGM PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN? Emniyet Genel Müdürlüğü’nde (EGM) maaş promosyon sürecine yönelik beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Mevcut sözleşmenin 13 Kasım 2025 tarihinde tamamlanabileceği iddialar arasında. Kulis bilgilerine göre, sürecin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde promosyon ödemelerinin 15 Kasım 2025 civarında personele yapılması bekleniyor. Ancak kesin takvimin, ihale sonucunun netleşmesinin ardından duyurulacağı belirtiliyor.



3 /6 EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI BEKLENTİLERİ Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı maaş promosyonuna ilişkin teklif ve çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, teşkilat mensuplarının hak ettiği ekonomik kazanımlar için sürecin titizlikle takip edildiği vurgulandı. Hazırlanan raporda geçmiş dönem verileri ve gelecek dönem projeksiyonları dikkate alınarak taleplerin oluşturulduğu belirtildi. Sendikanın kamuoyuyla paylaştığı başlıca talepler şu şekilde sıralandı:



4 /6 2025 maaş promosyon tutarı 270 bin TL olarak belirlendi. Bu ödemenin tek seferde ve peşin yapılması istendi. Ayrıca yıllık enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması talep edildi.

Promosyon yerine alternatif tercih kullanmak isteyen personele, 600 bin TL tutarında sıfır faizli kredi imkânı sunulması önerildi. İhale şartnamesinin 164 bin 440 TL taban fiyat üzerinden açıklanması gerektiği ifade edildi.



5 /6 Açıklamada, bu taleplerin temel amacının teşkilat mensuplarının ekonomik anlamda nefes almasını sağlamak, aile bütçelerine katkıda bulunmak ve emeklerinin karşılığını en yüksek düzeyde almalarını temin etmek olduğu belirtildi.

