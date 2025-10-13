EGM promosyonu 2025: EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon ihalesinde geri sayım başladı

Sendika talepleri: Peşin ödeme ve faizsiz kredi desteği





Emniyet Teşkilatı Sendikası, yeni dönem promosyon anlaşmasının yüksek enflasyon koşullarına uygun şekilde güncellenmesini talep ediyor. Sendika tarafından yapılan açıklamada, promosyon miktarının 270.000 TL peşin olarak belirlenmesi ve dileyen personele 600.000 TL’ye kadar faizsiz kredi seçeneği sunulması önerildi. Ayrıca ihale şartnamesinde 164.440 TL taban fiyat talebi de yer aldı.