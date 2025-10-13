EGM promosyonu 2025: EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon ihalesinde geri sayım başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev yapan yüz binlerce polis, 2025-2028 dönemini kapsayacak maaş promosyon ihalesine kilitlendi. Bankaların tekliflerini EGM’ye sunmaya başlamasıyla birlikte süreçte kritik aşamaya girildi. Bu yılki ihale, teşkilat tarihinin en yüksek promosyon miktarına sahne olabilir. Peki EGM maaş promosyonu ne kadar olacak ve ne zaman hesaplara yatacak? İşte son gelişmeler.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev yapan yüz binlerce polis memuru ve personel, 2025-2028 yıllarını kapsayacak yeni maaş promosyon anlaşması için geri sayımda. Bankalar tekliflerini EGM’ye iletmeye başlarken, kulislerde 270 bin TL’lik rekor promosyon talebi öne çıkıyor. Mevcut protokolün 13 Kasım 2025’te sona ereceği, yeni anlaşmanın ise Kasım ayının ikinci haftasında sonuçlanarak ödemelerin 15 Kasım civarında hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.
EGM promosyon ihalesinde geri sayım: 270 bin TL peşin ödeme beklentisi!
EGM promosyon ihalesi ne zaman sonuçlanacak?
Kulis bilgilerine göre, mevcut protokolün 13 Kasım 2025 tarihinde sona ermesiyle birlikte yeni anlaşmanın da aynı dönemde devreye alınması planlanıyor. İhalenin kasım ayının ikinci haftasında tamamlanması ve promosyon ödemelerinin 15 Kasım 2025 tarihine kadar personel hesaplarına yatırılması öngörülüyor. EGM yönetimi, sürecin aksatılmadan tamamlanması için hazırlıklarını hızlandırdı.
Sendika talepleri: Peşin ödeme ve faizsiz kredi desteği
Emniyet Teşkilatı Sendikası, yeni dönem promosyon anlaşmasının yüksek enflasyon koşullarına uygun şekilde güncellenmesini talep ediyor. Sendika tarafından yapılan açıklamada, promosyon miktarının 270.000 TL peşin olarak belirlenmesi ve dileyen personele 600.000 TL’ye kadar faizsiz kredi seçeneği sunulması önerildi. Ayrıca ihale şartnamesinde 164.440 TL taban fiyat talebi de yer aldı.
Bankalar arasında kıyasıya rekabet
Polis teşkilatının Türkiye genelinde en geniş kamu çalışanı kitlesine sahip olması nedeniyle, bankalar bu yılki ihalede büyük bir rekabete girecek. Uzmanlar, artan maaş katsayıları ve enflasyon farkları göz önüne alındığında, tekliflerin önceki yıllara göre rekor seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor.
Kasımda hesaplara yatabilir
İhalenin Kasım ayı ortasında tamamlanmasının ardından, yeni anlaşmanın hemen yürürlüğe girmesi bekleniyor. EGM kaynakları, ödemelerin Kasım ayının ikinci haftasında personel hesaplarına aktarılabileceğini belirtiyor. Bu gelişme, yüz binlerce emniyet personelinin yıl bitmeden önemli bir maddi destek alabileceği anlamına geliyor.