1 Ocak 2016'dan itibaren dağıtılmaya başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre dolmak üzere. Henüz ehliyetini yenilemeyen sürücüler, yenileme işlemleriyle ilgili detayları merak ediyor. “Eski ehliyetler ne zamana kadar geçerli? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar ve hangi kuruma yatırılıyor?” gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Ehliyet yenileme süresi bugün bitiyor mu, uzatılacak mı? İşte sürücü belgesi yenileme süreciyle ilgili merak edilenler...
Eski tip ehliyet sahipleri için süre hızla daralıyor. 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen sürücü belgeleri, belirlenen süre içerisinde yenilenmediği takdirde yasal geçerliliğini kaybedecek. Henüz ehliyetini yenilemeyen sürücüler için kritik bir sürece girilmiş durumda. Şu anda sadece 15 TL gibi cüzi bir ücret karşılığında yeni tip ehliyete geçiş yapılabiliyor. Ancak bu ücretin, Ağustos ayı itibarıyla yaklaşık 7 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Peki, eski ehliyetler tam olarak hangi tarihe kadar geçerli olacak? Ehliyet yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır? Gerekli belgeler nelerdir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik.
EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?
çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
"18 Kasım 2024'te alınan uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti. Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Yenileme başvurularının %70'i son üç ayda yapıldı."
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?
Eski Tip Sürücü Belgesi yenileme ücreti 15 TL. Sürücü belgesi yenileme ücreti anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine yapılabiliyor.
Başvuru nasıl yapılıyor?
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI?
İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için süreyi daha önce 31 Aralık 2022’den 31 Aralık 2024’e, ardından vatandaşların ihtiyaçları ve başvuru yoğunluğunu göz önünde bulundurarak 31 Temmuz 2025’e uzattı. Bu karar, özellikle pandemi döneminde nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunlukların önüne geçmek ve sürücülerin mağduriyetini önlemek amacıyla alındı. Ancak, bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçerliliğini yitirecek ve bu belgelerle trafiğe çıkan sürücüler ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.