Eski tip ehliyet sahipleri için süre hızla daralıyor. 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen sürücü belgeleri, belirlenen süre içerisinde yenilenmediği takdirde yasal geçerliliğini kaybedecek. Henüz ehliyetini yenilemeyen sürücüler için kritik bir sürece girilmiş durumda. Şu anda sadece 15 TL gibi cüzi bir ücret karşılığında yeni tip ehliyete geçiş yapılabiliyor. Ancak bu ücretin, Ağustos ayı itibarıyla yaklaşık 7 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Peki, eski ehliyetler tam olarak hangi tarihe kadar geçerli olacak? Ehliyet yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır? Gerekli belgeler nelerdir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik.