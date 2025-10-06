Ehliyet yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan sürenin 31 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Buna göre, halen eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlar belirtilen tarihe kadar yenileme işlemlerini tamamlamazlarsa, mevcut ehliyetleri geçerliliğini yitirecek. Peki ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Eski tip sürücü belgesi yenileme işlemi nasıl yapılır, hangi adımlar izlenir ve hangi belgeler gerekiyor?

1 /5 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi. Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek. Peki ehliyet yenileme nasıl yapılır, hangi evraklar gerekir? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte detaylar.

2 /5 2025 EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024'ün son tarih olarak belirlendiğini ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle sürenin 31 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.

3 /5 ESKİ TİP EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR? Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek. Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

4 /5 EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor. Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.