Emekli maaşlarındaki artış, emeklilerin beklentilerini karşılamadı ve yaklaşık 16 milyon hak sahibi, gözlerini bayram ikramiyelerine çevirdi. 16 milyonu aşkın emekli, bayramda alacakları ikramiyeye odaklandı. Bu yılın başında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam aldılar. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL ödenecek? İşte ayrıntılar...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 14 bin 469 TL’ye çıkarken, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19 bin 618 TL olarak belirlendi. Şimdi gözler emeklilerin alacağı bayram ikramiyesi zammına çevrildi.
2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emekli ikramiyelerinde 500 TL'lik bir artış yapılması yönünde bir kanaat hâkim ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle emeklileri bir nebze olsun rahatlatmaya yönelik bir düzenleme yapılabileceği, bu durumda dahi bayram ikramiyelerinin en fazla 4 bin TL'ye çıkarılacağı ifade ediliyor
2025’te emekliler, 30 Mart’ta Ramazan Bayramı öncesi ve 6 Haziran’da Kurban Bayramı öncesi ikramiye alacaklar. Geçtiğimiz yıl her bir bayram için 3 bin TL ödenmişti ve bu yıl için de bir artış bekleniyor.
Emekli ikramiyesi 4 bin TL olursa
Emekli ikramiyeleri 4 bin TL'ye çıkarılırsa, 16 milyon emekli için iki bayramda 128 milyar TL'lik kaynak ayrılması gerekecek. Bu durumda ya bütçeden kaynak ayrılacak ya da dışarıdan borçlanma yoluna gidilecek.
İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ 2025
Bayram ikramiyeleri, bayram öncesinde açıklanır ve tahsis numarasına göre belirli günlerde emekliye ödenir. Emekliler, bu ödeme tarihleri hakkında detayları yine bayram öncesinde öğrenmiş olacak.
İKRAMİYE ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
30 Mart'ta idrak edilmeye başlanacak Ramazan Bayramı'nda birkaç hafta önce ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.
Hükümet kaynaklarından ikramiye artışı konusunda henüz bir çalışma yapıldığına dair bilgi gelmedi.
Ramazan ayının 1 Mart'ta başlaması ile beraber bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.