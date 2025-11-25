EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON TABLO ÇIKTI: SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak ayı emekli zammına ilişkin beklentiler artarken, TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı enflasyon verileri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık kesinleşen zam oranı yüzde 10,25 oldu. Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla birlikte maaşlardaki nihai artış netleşecek. Peki, 4A ve 4B kapsamındaki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklilerin gözü 2026 Ocak zammında. TÜİK’in Ekim enflasyonunu duyurmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı yüzde 10,25’e ulaştı. Son iki aylık veriler maaş hesaplamalarına son şeklini verecek. En düşük emekli maaşının yeni yılda kaç TL olması beklendiği merak konusu.
4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU
TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesaplamasında kullanılan 4. veri oldu. Böylece 4 aylık enflasyon oranı da netleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında, 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak.
İşte detaylı tablo:
Aylara Göre Enflasyon Oranları şu şekilde;
Temmuz 2025: %2,06
Ağustos 2025: %2,04
Eylül 2025: %3,23
Ekim 2025: %2,55
Toplam Dört Aylık Enflasyon: %10,25
EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.
MERKEZ BANKASINA GÖRE ZAM BEKLENTİLERİ
Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre beklentilerine göre enflasyon 2025 yılı sonunda yüzde 31.77 olacak. Yılın ikinci yarısı için enflasyon yüzde 12,94 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.94 oranında zam alacak. Oluşan 7.56'lık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19.39 zam alacak.