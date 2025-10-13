TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Eylül ayında enflasyonun yüzde 3,23 olarak gerçekleşmesiyle birlikte 3 aylık enflasyon farkı da netleşti. Şimdi ise sırada ekim, kasım ve aralık ayı verileri var. Bu üç aylık dönemdeki enflasyon oranları, 2026 Ocak ayında memurların ve emeklilerin alacağı zam oranının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Peki yeni yılda maaşlara ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı 2026 Ocak zammı ile birlikte ne kadar artacak? Ekonomistler, açıklanacak son üç aylık TÜFE verisinin zam oranını belirleyeceğini söylüyor.

1 /24 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 aylık enflasyon farkı ile birlikte 2026 Ocak memur ve emekli memur maaş zammı hesaplama tablosu da vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 olurken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon farkı hesaplanacak olan memur ve SSK, Bağkur emekli zammı yeni yılın ilk günlerinde belirlenecek. Peki emekli maaşı ne kadar olur? En düşük emekli maaşı ocak zammı 2026 ne kadar olacak?

2 /24 2026 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,38’lik enflasyon farkı oluştu. Bu oranla birlikte toplu sözleşme zammı da eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin eylül itibarıyla hak ettiği zam oranı yüzde 13,64 oldu.

3 /24 ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Memur ve emeklilerin zam oranları ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29 olması halinde memurların 6 aylık enflasyon farkı yüzde 5,3 olacak.

4 /24 Bu fark yüzde 11’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 16,88’e çıkacak. Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 30 olarak gerçekleşmesi durumunda ise enflasyon farkı yüzde 6,11’e yükselecek. Böylece memur maaşlarında toplam artış yüzde 17,79 olacak.

5 /24 ENFLASYON FARKI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR? Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.

6 /24 Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış uygulanacak.

7 /24

8 /24 Merkez Bankası’nın yüzde 29 enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,56 oranında zam alacak.

9 /24 Yüzde 29 Enflasyon Tahminine Göre Zamlı Emekli Maaşları Mevcut Maaş 16.881,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 18.663,63 ₺

10 /24 Mevcut Maaş 18.000,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 19.900,80 ₺

11 /24 Mevcut Maaş 19.000,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 21.006,40 ₺

12 /24 Mevcut Maaş 20.000,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 22.112,00 ₺

13 /24 Mevcut Maaş 21.000,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 23.217,60 ₺

14 /24 Mevcut Maaş 22.000,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 24.323,20 ₺

15 /24 Mevcut Maaş 23.000,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 25.428,80 ₺

16 /24 Mevcut Maaş 24.000,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 26.534,40

17 /24 Mevcut Maaş 25.000,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 27.640,00 ₺

18 /24 Mevcut Maaş 26.000,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 28.745,60 ₺

19 /24 Mevcut Maaş 27.000,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 29.851,20 ₺

20 /24 Mevcut Maaş 28.000,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 30.956,80 ₺

21 /24 Mevcut Maaş 29.000,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 32.062,40 ₺

22 /24 Mevcut Maaş 30.000,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 33.168,00 ₺

23 /24 Mevcut Maaş 31.000,00 ₺ Yüzde 10,56 Zam Oranı ile Zamlı Maaş 34.273,60 ₺