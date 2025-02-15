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"Emekli maaşım kesilir mi" sorusunda gerçek ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... 2008 sonrası SGK detayına dikkat!

"Emekli maaşım kesilir mi" sorusunda gerçek ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... 2008 sonrası SGK detayına dikkat!

11:4815/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceği yönündeki iddialar gündem olurken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı alma şartlarını net şekilde belirtiyor. Emeklilerin aynı anda birden fazla maaş alıp alamayacağı ise merak konusu. Mevcut düzenlemelere göre belirli şartları sağlayanlar, hem kendi emekli maaşlarını hem de hak sahibi oldukları dul ve yetim aylıklarını alabiliyor. İşte, çift maaş alabilecekler ve detayları…

Son günlerde çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceğine dair iddialar kamuoyunda endişeye yol açarken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevcut yasada böyle bir düzenleme olmadığını açıkladı. Çalışmaya devam eden emeklilerin maaşları kesilmeyecek ve herhangi bir değişiklik de bulunmuyor. Ancak istisnai durumlar var. Öte yandan, belirli şartları sağlayanlar aynı anda birden fazla emekli maaşı alabiliyor. Peki, kimler çifte maaş alabilir? İşte detaylar…

SGK MEVZUATINDA YENİ DÜZENLEME YOK!

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun gereği çalışan emeklilerin maaşları kesilmiyor, hakları korunmaya devam ediyor. Ancak çalışan emeklilerin maaşları yalnızca kamuda çalışma durumunda kesiliyor.

Yani SSK ve Bağ-Kur’lu iseniz maaşınızı almaya devam edebiliyorsunuz. Bu konuda SGK mevzuatında yeni bir düzenleme de şu an için bulunmuyor.

SİGORTA GİRİŞİNDE 2008 AYRIMI

Bu kapsamda 2008 sonrası çalışanlar henüz 7200 prim gününü henüz dolduramadığı için panik olacak bir durum bulunmuyor. 2008 öncesi sigortalılar içinse Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile emekli maaşlarını alabiliyor.

Çalışanların prime esas kazançları üzerinden kesilen yüzde 32 oranındaki SGDP ise işveren tarafından zorunlu olarak ödeniyor.

KİMLER BİRDEN FAZLA MAAŞ ALABİLİR?

SGK mevzuatına göre dul eşler birden fazla maaş alabilir. Birden fazla eşten maaş hakkı olanlar yalnızca yüksek olan maaşı seçebilir.

Malullük ve yaşlılık aylığına aynı anda hak kazanan sigortalılara yalnızca yüksek olan maaş bağlanır. Ancak hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlar ise çift maaş alabilir.

Çocuklar anne ve babalarından çift maaş alabilir. Bu kapsamda SGK’daki şartları yerine getirenler yüksek olan maaşın tamamı, az olanın ise yarısını alabiliyor. Aynı şekilde anne-babalar da birden fazla çocuktan hak sahibi olmuşsa yüksek aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısını alabiliyor.

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#emekli maaşı
#SGK

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