"Emekli maaşım kesilir mi" sorusunda gerçek ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... 2008 sonrası SGK detayına dikkat!

Son günlerde çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceğine dair iddialar kamuoyunda endişeye yol açarken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevcut yasada böyle bir düzenleme olmadığını açıkladı. Çalışmaya devam eden emeklilerin maaşları kesilmeyecek ve herhangi bir değişiklik de bulunmuyor. Ancak istisnai durumlar var. Öte yandan, belirli şartları sağlayanlar aynı anda birden fazla emekli maaşı alabiliyor. Peki, kimler çifte maaş alabilir? İşte detaylar…