Emekli maaşına göre promosyon tutarları güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte Ekim 2025 güncel listesi

21:4616/10/2025, Perşembe
Emekli maaşlarına 2026 Ocak zammı öncesi bankalardan büyük promosyon yarışı sürüyor. Ekim 2025 itibarıyla bankalar, yeni emekli müşterilerini kazanmak için rekor seviyede promosyon teklifleri sunuyor. Bazı bankalar ek ödeme, fatura talimatı, kredi kartı ve mobil kullanım şartlarını birleştirerek toplamda 32.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı tanıyor. Ziraat, Halkbank, Garanti, QNB, Yapı Kredi ve ING gibi bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar da belli oldu. İşte maaşınıza göre alabileceğiniz yeni tutarlar.

2025 Ekim ayında emeklilere yönelik banka promosyon kampanyaları adeta yarışa döndü. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 2026 Ocak zammı yüzde 10,56 ile 11,42 arasında bekleniyor. Zam beklentisiyle birlikte bankalar, emekli müşterilerini çekmek için promosyon tutarlarını artırdı.


Bazı bankalar ek ödemeler, fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarıyla birlikte 32.000 TL’ye kadar nakit ödül sunuyor.


2025 Ekim ayı banka banka güncel emekli promosyonları


1. QNB Finansbank – 31.000 TL’ye Varan Promosyon

20.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon

2 yeni otomatik fatura talimatına 3.000 TL ek ödeme

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanımına 2.500 TL

10.000 TL ek hesap kullanımına 2.500 TL

Kampanya tarihi: 8 – 31 Ekim 2025

Toplam: 31.000 TL’ye kadar nakit kazanç

2. Yapı Kredi – 30.000 TL’ye Varan Promosyon

Maaş baremine göre 6.250 TL – 15.000 TL arası ana promosyon

2 fatura talimatına 5.000 TL’ye kadar ek ödül

Kredi kartı harcamasına 5.000 TL’ye kadar ek ödül

Mobil uygulama aktif kullanımıyla 2.000 TL ek nakit

Toplam: 30.000 TL’ye kadar ödeme (19 Eylül – 31 Ekim 2025)

3. DenizBank – 27.000 TL’ye Varan Promosyon

12.000 TL ana promosyon

8.000 TL ek ürün (Kredi kartı, KMH, fatura talimatı)

7.000 TL’ye kadar harcama iadesi

3 yıl maaş alma sözü verenlere özel

Toplam: 27.000 TL’ye kadar nakit avantajı





4. Türkiye Finans – 29.500 TL’ye Varan Promosyon

15.500 – 29.500 TL arası promosyon, bonus ve ödül

2 yeni fatura talimatı, kart harcaması ve yakın daveti ile

36 ay taahhüt zorunlu

Toplam: 29.500 TL’ye kadar promosyon + bonus

5. Albaraka Türk – 32.000 TL’ye Varan Promosyon

25.000 TL’ye kadar ana promosyon

2 otomatik fatura talimatına 1.500 TL

Her yeni emekli referansına 1.000 TL (3.000 TL’ye kadar)

5.000 TL harcamaya 2.500 TL Worldpuan

Toplam: 32.000 TL’ye kadar promosyon ve ödül

6. Garanti BBVA – 25.000 TL’ye Varan Promosyon

15.000 TL nakit promosyon

Kart harcaması, sigorta ve avans hesabı ile 10.000 TL’ye kadar bonus

1 – 31 Ekim 2025 arası geçerli

Toplam: 25.000 TL’ye kadar nakit ve bonus fırsatı

7. ING Türkiye – 28.000 TL’ye Varan Promosyon

15.000 TL’ye kadar ana promosyon

Fatura, kart ve ek promosyonlarla 13.000 TL’ye kadar ek ödeme

3 yıl taahhüt şartı

Kampanya tarihi: 1 – 31 Ekim 2025

Toplam: 28.000 TL’ye kadar nakit kazanç

8. Akbank – 30.000 TL’ye Varan Promosyon

15.000 TL ana promosyon

5 fatura talimatına toplam 5.000 TL

Yeni müşteri davetiyle 5.000 TL

Kart harcamasıyla 5.000 TL ek ödül

Toplam: 30.000 TL’ye kadar promosyon

9. İş Bankası – 24.000 TL’ye Varan Promosyon

15.000 TL’ye kadar ana promosyon

9.000 TL’ye kadar ek ödül

1 – 31 Ekim 2025 arasında geçerli

Toplam: 24.000 TL’ye kadar nakit avantajı

10. Ziraat Bankası – 12.000 TL’ye Varan Promosyon

10.000 TL altı maaş alanlara 5.000 TL

10.000 – 15.000 TL arası 8.000 TL

15.000 – 20.000 TL arası 10.000 TL

20.000 TL üzeri 12.000 TL

Kamu bankaları arasında en yüksek promosyonu sunuyor.

11. Halkbank – 12.000 TL’ye Varan Promosyon

10.000 – 14.999 TL arası maaşa 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL arası maaşa 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaşa 12.000 TL

12. VakıfBank – 12.000 TL’ye Varan Promosyon

10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL

10.000 – 15.000 TL arası 8.000 TL

15.000 – 20.000 TL arası 10.000 TL

20.000 TL üzeri maaş alanlara 12.000 TL

