Emekli olmak için 7200 gün prim şart değil SSK'lı 3600, 4500, 4600 ile 5400 gün primle

Çalışanlar için kıdem tazminatı konusu, uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Yasalar gereği, istifa eden çalışanlar kıdem tazminatı hakkından yararlanamıyor. Ancak, emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanlar için bu kuralın istisnaları bulunuyor. SGK'dan alınan resmi yazıya göre, istifa eden çalışanlar bile belirli şartlarla kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. 1999 öncesi dönemde çalışanlar için 3600 prim günü şartı aranırken, sonrasındaki dönemlerde ise hem yıl hem de prim gün sayısı belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor.

1 /10 Özel sektör çalışanlarının, bir işverene bağlı olarak uzun yıllar hizmet akdiyle çalışarak 7200 prim günü şartını yerine getirmeleri bazen mümkün olmamaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak yasa yapıcılar, belirli yaşa ulaşmış sigortalıların daha az prim günüyle emekli olabilmelerine olanak tanıyan düzenlemeler getirmiştir. Bu çerçevede, SSK (4/a) kapsamında çalışan kadın sigortalılar, işe ilk giriş tarihlerine bağlı olarak, 3600, 4500, 4600 veya 5400 prim günüyle de yaşlılık aylığına hak kazanabiliyor.

2 /10 Kadın sigortalıların erken emekliliği 3600 PRİM - 8.9.1981 ve öncesi sigortalı olan ve 50 yaşını dolduran kadın sigortalılar 3600 gün prim bildirimi ile emekli olabilirler. 8.9.1999 tarihi öncesi sigorta girişi olup, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim bildirilme ve 50 yaş koşulunu; - Mayıs 2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşını, - Mayıs 2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşını, - Mayıs 2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşını, - Mayıs 2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşını, doldurdukları tarihte emekli olabilirler.

3 /10 Tabloyu nasıl kullanacaksınız? 15 yıl sigortalılık, 3600 gün ve 50 yaş koşullarını sağladığınız tarihteki yaş koşuluna tabi olacaksınız. Söz gelimi 15 yıl sigortalılık, 3600 gün ve 50 yaş koşullarının tamamını 24.5.2011 tarihinden sonra sağlarsanız 58 yaşına tabi olarak emekli olabileceksiniz.

4 /10 4500 GÜN PRİM 9.9.1999 tarihi ile 30.4.2008 tarihi arasında sigorta girişi olan kadın sigortalılar, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün prim bildirimi ile 58 yaşında emekli olabilirler.

5 /10 4600-5400 GÜN PRİM 1.5.2008 tarihinden itibaren işe giren kadın sigortalıların, 4500 gün prime her yıl 100 gün prim ilave edilmesi ve 61 yaş koşulu ile emekli olabilir. Şöyle ki: - Mayıs 2008 ile 31.12.2008 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 4600 gün, - Ocak 2009 ile 31.12.2009 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 4700 gün, - Ocak 2010 ile 31.12.2010 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 4800 gün, - Ocak 2011 ile 31.12.2011 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 4900 gün, - Ocak 2012 ile 31.12.2012 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 5000 gün, - Ocak 2013 ile 31.12.2013 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 5100 gün, - Ocak 2014 ile 31.12.2014 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 5200 gün, - Ocak 2015 ile 31.12.2015 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 5300 gün, - Ocak 2016 ile 31.12. 2016 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 5400 gün, Prim bildirilmesi koşuluyla 61 yaşını doldurdukları tarihte emekli olabilirler.. Kaynak: 506 Sayılı Kanun Geçici 81. madde. 5510 Sayılı Kanun Geçici 6 ve 9. madde

6 /10 Erkek Sigortalıların Erken Emekliliği A 3600 gün prim 1- a) 8.9.1976 tarihinden önce sigorta girişi olan erkek sigortalılar, 15 yıl sigortalılık, 55 yaş ve 3600 gün prim bildirilme koşulunu sağlayarak emekli olabilirler. 2- b) 8.9.1999 tarihi öncesi sigorta girişi olup, 15 yıl sigortalılık, 55 yaş ve 3600 gün prim bildirilme koşulunu; 3- Mayıs 2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşını, 4- Mayıs 2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşını, 5- Mayıs 2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşını, 6- Mayıs 2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşını, 7- Mayıs 2014 tarihi ve sonrası yerine getirenler 60 yaşını doldurdukları tarihte emekli olabilirler.

7 /10 Tabloyu nasıl kullanacaksınız? 8.9.1999 tarihi öncesi sigorta girişiniz varsa, 15 yıl sigortalılık, 3600 gün ve 55 yaş koşullarının tamamını sağladığınız tarihteki yaş koşuluna tabi olacaksınız. Başka bir anlatımla, 55 yaş+15 yıl+3600 gün koşullarından hangisini en son sağlamış iseniz bunun sağlandığı tarihteki yaş haddine tabi olacaksınız. Örneğin, 15 yıl sigortalılık, 3600 gün ve 55 yaş koşullarının tamamını 24.5.2014 tarihinden sonra sağlarsanız 60 yaşına tabi olarak emekli olabileceksiniz

8 /10 B- 4500 gün prim 8.9.1999 tarihi (dahil) ile 30.4.2008 (dahil) tarihi arasında sigorta girişi olan erkek sigortalılar, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün prim bildirilmesi ile 60 yaşında emekli olabilirler.

9 /10 C- 4600 gün prim-5400 gün prim 1.5.2008 tarihinden itibaren sigorta girişi olan erkek sigortalıların, 4500 gün prime her yıl 100 gün prim ilave edilmesi ve 63 yaş koşulu ile emekli olmaları mümkündür.