Kamu ve özel bankalar arasında emekli maaş promosyonu rekabeti kızışıyor, milyonlarca emekli en avantajlı kampanyaları tarıyor. Ekim 2025 itibarıyla promosyon tutarları revize edildi, ek ödüllerle bazıları 30 bin TL'ye dayandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, QNB Finansbank, Türkiye Finans, Denizbank ve ING gibi bankaların sunduğu maaş promosyon miktarlarını yakından inceliyor. İşte, 2025 Ekim emekli banka promosyon kampanyalarında güncel tutarlar ve detaylar.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON TUTARI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
HALKBANK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON TUTARI
Banka internet sitesinde " maaşı 10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlar 8.000 TL, maaşı 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL, maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon alabilecek." ifadelerini kullanıyor.
VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON TUTARI
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON TUTARI
19 Eylül 2025 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
ING BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON TUTARI
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Kampanya 1 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON TUTARI
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2025’tir.
DENİZBANK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON TUTARI
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır. Kampanya 16.07.2025 ile 31.10.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
QNB BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON TUTARI
QNB bankası, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor.
Buna göre aylık maaş tutarı;
0-9.999 TL aralığında olanlar 6.250 TL,
10.000-14.999 TL aralığında olanlar 10.000 TL,
15.000-19.999TL aralığında olanlar 12.500 TL,
20.000TL ve üzeri olanlar 15.000 TL promosyon alıyor.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON TUTARI
Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyanlara 29.500 TL’ye varan promosyon, bonus ve ödül veriliyor.
Emekliler, maaşlarını Türkiye Finans’a taşıyarak, 29.500 TL’ye varan nakit promosyon ve bonus ile birlikte Türkiye Finans’a davet ettikleri emekli yakınları için nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve promosyon talebinde bulunan emeklilere, 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi, yedek hesabına sahip olması, kart harcama şartını yerine getirmesi ve emekli yakınlarını davet etmesi halinde;
9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 15.500 TL’ye kadar
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL’ye kadar
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 24.500 TL’ye kadar
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 29.500 TL’ye kadar promosyon, bonus ve ödül ödemesi yapılacaktır.
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON TUTARI
İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Emekli Promosyon Kampanyası, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
AKBANK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON TUTARI
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül veriyor. Kampanya tarihi 1-31 Ekim 2025 tarihleri arası olarak açıklandı.