2025 yılıyla birlikte bankalar arasında emekli maaş promosyonları konusunda rekabet yeniden hız kazandı. Emekli maaşını taşıyanlara cazip nakit ödeme teklifleri ve ek avantajlar sunan bankalar, müşteri portföyünü genişletmeyi hedefliyor. Özellikle Mayıs ayı itibarıyla güncellenen kampanyalarla birlikte, bazı bankalar promosyon tutarlarını 15 bin TL’nin üzerine çıkardı. Bankaların sunduğu promosyon miktarları, maaş tutarına ve ek şartlara göre değişiklik gösterirken, birçok emekli en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğini merak ediyor. İşte güncel tekliflere dair detaylar ve banka banka promosyon listesi…

1 /10 2025 yılı itibarıyla emekli maaş promosyonlarında rekabet yeniden alevlendi. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere yönelik sundukları nakit promosyon tekliflerini artırırken, cazip kampanyalarla yeni müşteri kazanmayı hedefliyor. 15 bin lirayı aşan promosyon ödemeleri ve ek fırsatlar dikkat çekerken, birçok emekli en avantajlı teklifi sunan bankayı araştırıyor. Emekli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan kampanyalarda son durum yakından takip ediliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, başvuru şartları neler? İşte banka banka güncel promosyon detayları...

2 /10 İŞ BANKASI Kampanya, 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir. Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 12.250 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 16.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 18.500 TL 20.000 TL ve daha fazla olanlar 21.000 TL

3 /10 VAKIFBANK 1 aylık emekli maaşı tutarı; 10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

4 /10 QNB 15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.

5 /10 TÜRKİYE FİNANS 28 Mart 2024 tarihi itibarıyla maaşını Türkiye Finans'a taşıyan, 12.000 TL'ye varan emekli promosyonu yanı sıra Bankaya davet edeceğiniz her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülden yararlanabilirsiniz. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere; 9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL 10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL 15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

6 /10 DENİZBANK Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon! 12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır. Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere; 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.

7 /10 ŞEKERBANK Kampanya, Bankadan emekli maaşını almakta olan ve Şekerbank'ta yeni hesap açan 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler için geçerlidir. Buna göre maaş aralığı: 0-9.999 TL aralığında ise 10.000 TL; 10.000-14.999 aralığında ise 15.000 TL; 15.000-19.999 aralığında ise 18.000 TL; 20.000 ve üzeri ise 20.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.

8 /10 YAPI KREDİ Maaşını Yapı Kredi'ye Taşıyacak Emeklilere 25.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında bir aylık net geliri; 9.999 TL'ye kadar olana 11.250 TL 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 15.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 17.500 TL 20.000 TL' nin üzerinde olana 20.000 TL

9 /10 AKBANK SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı! Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı 0 - 9.999 TL 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.