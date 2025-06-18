EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI SON HESAPLAMALAR: En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur'luya tablo...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri şimdiden yüzde 15,10 zam farkını hak etti. Memurların alacağı fark ise enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Enflasyon farkı 8,58 olurken yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte bu oran yüzde 14,01 oldu.

Ekonomistler Haziran ayı enflasyonunda düşüş beklerken ihtimallere göre zam oranları hesaplandı. Haziran ayında enflasyonun %1,5 olması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 16,81 olurken memur-memur emeklisi ise farkla birlikte 15,71 zam alacak.