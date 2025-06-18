EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI SON HESAPLAMALAR: En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur'luya tablo...

Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emeklilerin maaş artışına yönelik heyecan da artıyor. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verisi, Temmuz zammının netleşmesini sağlayacak. Halihazırda kesinleşen 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,29 olarak belirlenirken, bu veri zammın şimdiden şekillenmesine neden oldu. Son ve belirleyici veri ise Haziran ayı enflasyonuyla birlikte 3 Temmuz’da duyurulacak. Milyonlarca memur ve emekli, o tarihte maaşlarına yansıyacak zam oranını net şekilde öğrenmiş olacak.
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için kritik viraja girildi. TÜİK’in açıklayacağı 6 aylık enflasyon farkı, memur ve emekli maaşlarının yeni seviyesini belirleyecek. Şu ana kadar kesinleşen Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 14,29 olurken, Haziran ayı verisiyle birlikte tablo tamamlanacak. 3 Temmuz’da açıklanacak veriler sonrası Temmuz ayı maaş zammı netleşecek. Beklentiler, enflasyon farkı ile birlikte maaşlarda dikkat çeken artışlar yaşanabileceği yönünde.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Buna göre; Aylık enflasyon ocak ayı için yüzde 5,03, şubat ayı için 2,27, mart ayı için 2,46, nisan ayı için 3,00 ve mayıs ayı için de yüzde 1,53 olarak açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,29 oldu.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyonuna göre toplam enflasyon yüzde 14,29 oldu.
Enflasyon rakamlarındaki gerileme dikkat çekerken gözler Haziran ayı verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve emekli-memur maaş zammı oranları belli olacak.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri şimdiden yüzde 15,10 zam farkını hak etti. Memurların alacağı fark ise enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Enflasyon farkı 8,58 olurken yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte bu oran yüzde 14,01 oldu.
Ekonomistler Haziran ayı enflasyonunda düşüş beklerken ihtimallere göre zam oranları hesaplandı. Haziran ayında enflasyonun %1,5 olması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 16,81 olurken memur-memur emeklisi ise farkla birlikte 15,71 zam alacak.
Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda ise SSK, Bağ-Kur emeklileri 17,4 zam alırken memur-memur emeklileri ise 10,74 zam alacak.
Haziran enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda 44 bin lira olarak ödenen en düşük memur maaşı 4 bin 725 lira artacak ve 49 bin seviyesine yaklaşacak.
Benzer senaryoda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı ise 2 bin 517 lira artacak ve 16 bin 986 lira olacak.
ÖNEMLİ: Yukarıda yapılan hesaplamalar Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre yapılmıştır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve kesin zam oranları bu tarihte netlik kazanacak.