Memur ve emeklilerin 2026 Ocak zammı için geri sayım sürerken, maaş artışlarına dair tablo da netleşmeye başladı. Milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, yeni yılda maaşlarına yansıyacak zam oranını büyük bir merakla takip ediyor. Toplu sözleşme hükümleri, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri ve Merkez Bankası’nın güncel tahminleri zammın çerçevesini belirleyen en kritik başlıklar arasında yer alıyor. TÜİK’in yayımladığı son enflasyon oranları, 2026 Ocak maaşlarında kayda değer bir artışa işaret ederken; SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için de yeni hesaplamalar gündeme geliyor. Peki, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı devreye girdiğinde 2026 Ocak zamları ne kadar olacak? 16.681 TL maaş alan ne kadar emekli maaşı alır?

1 /8 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. 2026 Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam oranı on milyonlarca emekli tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Enflasyon farkı ve TÜİK'in açıkladığı veriler, yeni emekli maaşlarının belirlenmesinde ana etkenler olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı 4. Enflasyon Raporu’nda 2025 enflasyon beklentisinin yukarı yönlü güncellenmesi dikkat çekti. Peki, 2026 Ocak döneminde memur ve emekliler için zam oranı ne olacak? İşte, güncel rakamlarla olası zam tahminleri.

2 /8 ENFLASYON TAHMİNİ SONRASI 2026 OCAK MAAŞ ZAMLARI NE KADAR OLACAK? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, 2025 yılı enflasyon tahmini önceki raporda yer alan %25–29 aralığından %31–33 aralığına revize edildi. 2026 tahmini sabit bırakıldı. Öte yandan, önceki raporda %13–19 aralığında öngörülen 2026 yılı enflasyon tahmini değişmedi. Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre memur ve memur emekli maaşlarına uygulanacak zam oranları şöyle hesaplanıyor:

3 /8 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında, temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Altı aylık enflasyon yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda yüzde 12,28, yüzde 32 olduğunda yüzde 13,14, yıllık enflasyon yüzde 33 olduğunda ise yüzde 14,00 olacak.

4 /8 Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,28 ile yüzde 14,00 arasında zam yapılacak.

5 /8 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK? Memur maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki artışın 5 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak.

6 /8 Bu farkın üzerine 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak.

7 /8 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK? 16.681 LİRA ALAN NE KADAR AYLIK ZAM ALACAK? En düşük emekli aylığı bir süredir 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı bu yıl ocak ayında yüzde 15,75 oranında artışla 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artışla 16.681 TL’ye yükseltildi.