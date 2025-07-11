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Emekli zamlı maaş ödeme takvimi açıklandı! 4A-4B-4C SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

Emekli zamlı maaş ödeme takvimi açıklandı! 4A-4B-4C SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

15:1411/07/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025 zam oranı %16,67 olarak kesinleşti. Artışın ardından milyonlarca emekli gözünü maaşların hesaplara geçeceği tarihlere çevirdi. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki ödeme takvimi…

Temmuz ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı %16,67 olarak belirlendi. Emekli maaşlarının artışla birlikte ne zaman yatırılacağı ise en çok merak edilen konular arasında. İşte 4A ve 4B emeklileri için zamlı maaş takvimi ve detaylar…

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

SSK (4A) kapsamında maaş alan emeklilerin ödemeleri her ayın 17-26'sı arasında yapılıyor. Bağ-Kur (4B) kapsamında maaş alan emeklilerin ödemeleri ise her ayın 25-28'i arasında yatırılıyor. Temmuz ayı zamlı emekli maaş ödemeleri bu tarihler içerisinde hesaplara yatırılacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

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