Emekli zamlı maaş ödeme takvimi açıklandı! 4A-4B-4C SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

Temmuz ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı %16,67 olarak belirlendi. Emekli maaşlarının artışla birlikte ne zaman yatırılacağı ise en çok merak edilen konular arasında. İşte 4A ve 4B emeklileri için zamlı maaş takvimi ve detaylar…