Emeklilik için yeni detay netleşti: Gençlere erken emeklilik mümkün! İsteğe bağlı sigorta nedir, başvuru şartları neler?

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile yaş şartı kaldırıldı. Bu düzenlemeye göre, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ve kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ile belirlenen prim gün sayısını doldurarak emekli olabiliyorlar. Prim gün sayısını tamamlayamayanlar için ise çeşitli borçlanma yöntemleri mevcut. Askerlik, doğum ve yurt dışında geçirilen süreler borçlanılarak prim gün sayısına eklenebiliyor.
18 yaşını dolduran herkes, çalışmadan da sosyal güvence ve emeklilik imkanına kavuşabiliyor. Bu sistem, özellikle üniversite öğrencileri için avantajlar sunuyor. Öğrenciler, bu imkan sayesinde sigorta başlangıçlarını yaparak emeklilik yolunda ilk adımı atabiliyorlar. İsteğe bağlı sigorta ile kişiler, herhangi bir işte çalışmadan, primlerini kendileri ödeyerek emeklilik için prim gün sayısını tamamlayabiliyorlar. İşte konu hakkında son gelişmeler...
İsteğe bağlı sigortadan yararlanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmayan ya da ay içerisinde 30 günden az süreyle çalışan bireyler isteğe bağlı sigorta başvurusunda bulunabilir.
Ayrıca, malullük veya yaşlılık aylığı almayan ve 18 yaşını dolduran herkes bu sigorta kapsamında yer alabilir.
İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde belirtilen "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikamet ettikleri sosyal güvenlik merkezlerine başvuruda bulunabilirler.
Daha önce isteğe bağlı sigorta kapsamında bulunanlar ise talep dilekçesi ile başvuru yapabilirler.
İsteğe bağlı sigorta, başvurunun SGK kayıtlarına ulaştığı tarihten itibaren başlar. Primler, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'si olarak hesaplanır.
Bu oran, yüzde 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını, yüzde 12 ise genel sağlık sigortası primini kapsar.
Prim ödemeleri belli bir süre yapılmadığında ise sigortalılık sona ermez; 12 ay içinde ödeme yapılmadığında yalnızca o döneme ait prim ödenemez.
İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının talebiyle, primi ödenmiş son günü takip eden günden itibaren sona erer.
Ayrıca, aylık talebinde bulunan bireylerin aylığa hak kazanması durumunda sigortalılık, talep tarihinden itibaren sona erer.
Ölen sigortalılar için ise sigortalılık, ölüm tarihiyle birlikte sona erer.
Bu sigorta sistemi, çalışmayan ya da eksik prim günleri olan bireyler için sosyal güvence ve emeklilik imkanına önemli bir katkı sunar.