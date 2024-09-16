Emeklilik için yeni detay netleşti: Gençlere erken emeklilik mümkün! İsteğe bağlı sigorta nedir, başvuru şartları neler?

18 yaşını dolduran herkes, çalışmadan da sosyal güvence ve emeklilik imkanına kavuşabiliyor. Bu sistem, özellikle üniversite öğrencileri için avantajlar sunuyor. Öğrenciler, bu imkan sayesinde sigorta başlangıçlarını yaparak emeklilik yolunda ilk adımı atabiliyorlar. İsteğe bağlı sigorta ile kişiler, herhangi bir işte çalışmadan, primlerini kendileri ödeyerek emeklilik için prim gün sayısını tamamlayabiliyorlar. İşte konu hakkında son gelişmeler...